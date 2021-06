Társadalom

Az EU a Tienanmen téri eseményekkel összefüggésben őrizetbe vettek szabadon bocsátására szólított fel

Noha népegészségügyi okokból a koronavírus-járvány miatt korlátozott a nyilvános összejövetelek megtartása, azoknak, akik emlékezni akarnak, ennek ellenére is képesnek kell lenniük az évforduló megfelelő megtartására. 2021.06.05

Az Európai Unió az 1989-es Tienanmen téri eseményekkel összefüggésben, valamint az évforduló alkalmából megrendezett megemlékezések miatt őrizetbe vettek azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására szólít fel - közölte Nabila Massrali, az Európai Bizottság illetékes szóvivője pénteken.



A szóvivő a brüsszeli testület szokásos sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva közölte, az eseménnyel összefüggésben, vagy a jogállamiság és a demokrácia védelmében és előmozdításában folytatott békés munkájuk miatt őrizetbe vett és elítélt emberi jogi jogvédők szabadon bocsátása alapvető fontosságú.



Elmondta: Hongkongban és Makaóban hagyománya van a Tienanmen téri megemlékezéseknek. Noha népegészségügyi okokból a koronavírus-járvány miatt korlátozott a nyilvános összejövetelek megtartása, azoknak, akik emlékezni akarnak, ennek ellenére is képesnek kell lenniük az évforduló megfelelő megtartására.



A szabad megemlékezés biztosítása konkrét jele lenne annak, hogy a kínai állampolgárok élhetnek az emberi jogokkal és az alapvető szabadságokkal - különös tekintettel a szólás, a gyülekezés, az egyesülés és a gyülekezés szabadságára - a kínai alkotmányban és a nemzetközi jogban rögzítettek szerint - mondta. Mindazok számára, akiket az 1989-es eseményen való részvétel, illetve az arról tartott megemlékezések miatt fogva tartanak, megfelelő jogi és eljárási garanciákat kell biztosítani - tette hozzá.



A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap pénteken közölte, hogy őrizetbe vették Hongkongban a Tienanmen téri eseményekről Hongkongban megemlékező gyülekezés szervezőjét. Chow Hang-tungot, aki a Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi szövetség Kína hazafias demokratikus mozgalmainak támogatására) nevű szervezet elnökhelyettese, azzal a gyanúval állították elő, hogy népszerűsíti a nem engedélyezett megemlékezést. Chow a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésben azt írta, hogy június 4-én este gyertyát fog gyújtani egy olyan helyen, ahol azt mindenki láthatja.



A pekingi keményvonalas kommunista vezetés utasítására a kínai hadsereg 1989. június 4-én erőszakkal kiürítette a Peking központjában található Tienanmen teret, miután azt április óta elfoglalták a demokratikus változásokat követelő tüntetők. A katonai erőszak halálos áldozatainak száma máig ismeretlen, mivel a történtek Kínában azóta is tabunak számítanak. A becslések néhány száz és háromezer közé teszik a meggyilkolt emberek számát, de az akkor Pekingben állomásozó brit nagykövet 2017-ben előkerült titkos távirata szerint tízezer halottja volt a vérengzésnek. Kínában az eseményekkel kapcsolatos megemlékezéseket és megnyilvánulásokat szigorúan tiltják.