Koronavírus-járvány

Egyetlen EU-tagország sem maradt a brit kormány "zöld" utazási listáján

Jövő keddtől a Portugáliából érkezők sem léphetnek be Angliába karanténkötelezettség nélkül - jelentette be csütörtökön Grant Shapps brit közlekedési miniszter. Ez azt jelenti, hogy egyetlen EU-tagország sem maradt a brit kormány "zöld" utazási listáján.



A zöld kategóriás, vagyis az angliai katanténkötelezettség alól mentesített - országok listájára a csütörtökön megtartott, a rendszer májusi bevezetése óta első felülvizsgálaton nem került fel újabb ország, így Magyarország sem, amely az EU immár összes többi tagországával együtt a sárga kategóriás, továbbra is karanténkötelezett országok között van.



A brit kormány május 17-én léptette érvénybe a színkódos rendszert, amely meghatározza, hogy Angliába milyen feltételekkel lehet külföldről beutazni.



Shapps azzal indokolta Portugália - az eddigi egyetlen zöld kategóriás EU-ország - átsorolását a sárga kategóriába, hogy Portugáliában az elmúlt időszakban csaknem megkétszereződött a pozitív koronavírus-tesztek aránya.



Bővebben hamarosan!