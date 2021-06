Koronavírus-járvány

A brit felnőtt lakosság háromnegyedét már beoltották

Nagy-Britannia felnőtt lakosságának több mint a háromnegyede már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát - közölte szerdán a brit egészségügyi minisztérium.



A szaktárca részletes napi összesítése szerint eddig 39 585 665 embernek adták be az oltóanyag első adagját.



Ez azt jelenti, hogy a 18 évnél idősebb korcsoportok tagjainak 75,2 százalékát már beoltották a koronavírus elleni vakcinával.



Közülük 26 073 284-en a második dózist is megkapták. Ezzel 49,5 százalékra emelkedett azoknak a felnőtteknek az aránya, akiknek már mindkét oltási adagot beadták.



Az eddig beadott oltások száma az első és a második dózisokkal együtt 65 658 949.



A brit kormány oltási menetrendjének célkitűzése az, hogy július 31-ig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja az első dózist.



A brit egészségügyi minisztérium szerda esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 12, az utóbbi egy hétben 46 páciens halt meg a koronavírus-fertőződés okozta Covid-19 betegségben országszerte.



Az elmúlt egyheti időszakban történt halálesetek száma 14,8 százalékkal alacsonyabb az előző egy hétben bejelentett halálozásokénál.



A most zárult egy hétben történt halálesetek száma tavaly szeptember óta a legalacsonyabb.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány januári tetőzése idején volt olyan időszak, amikor egy nap alatt több mint 1800-an haltak meg Covid-19-ben.



A brit egészségügyi hatóságok feszült figyelemmel kísérik a halálozási adatokat, nem utolsósorban azért is, mert a kormány által kidolgozott, négy nyitási lépésből álló menetrend - amely öthetente számol a járvány megfékezésére elrendelt korlátozások egyre szélesebb körű enyhítésével - minden feltétel teljesülése esetén legkorábban június 21-re, vagyis nem egészen három hét múlva célozza az összes jogi korlátozás feloldását.



Az elmúlt időszakban ugyanakkor az új koronavírus-fertőzések számának emelkedését észlelték több gócpontban, mindenekelőtt Anglia északi és észak-nyugati térségeiben, ahol a fertőzések többségét az új típusú koronavírus B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott, először Indiában azonosított variánsa okozza.



Az új fertőzések számának emelkedését ugyanakkor nem kíséri a Covid-19 betegség okozta halálozások számának növekedése, sőt a halálesetek száma heti átlagban továbbra is folyamatosan és jelentős mértékben csökken.



Kedden fordult elő első ízben tavaly március 11. óta - vagyis 447 napja -, hogy az egész országban egyetlen olyan haláleset sem történt, amelyet a Covid-19 betegség okozott volna.



Több egészségügyi szakértő felvetette az elmúlt napokban, hogy az Indiában azonosított vírusváltozat terjedése miatt halasztani kellene a június 21-re kitűzött utolsó nyitási lépést.



Boris Johnson miniszterelnök ugyanakkor szerdán kijelentette: továbbra sem lát a járványügyi adatokban olyan számokat, amelyek az utolsó korlátozások feloldásának elhalasztását indokolnák.