Koronavírus-járvány

Az Egyesült Államokban már ingyen sörrel csalogatják oltásra a felnőtteket

Már ingyen sörrel is csalogatják koronavírus elleni oltásra a nagykorú - 21 év feletti - lakosságot az Egyesült Államokban.



Joe Biden amerikai elnök szerdán a Fehér Házban jelentette be a "sörös tervet", amely egy hónapig tart. Biden szeretné, ha országa lakosságának 70 százaléka beoltott lenne július 4-ére, a Függetlenség Napjának nemzeti ünnepére.



Az Egyesült Államokban nem a sör az egyetlen oltásra csábító "mézesmadzag": árengedmények, sporteseményekre szóló jegyek, fizetett szabadság is akad az ösztönzés "palettáján".



Jelenleg a lakosság 62,8 százaléka kapott legalább egy oltást. Az ütem napi 600 ezerre lassult, miközben április elején - ugyancsak naponta - csaknem kétmillió embert is beoltottak.