Franciaország nemzeti ügynökséget hoz létre a külföldi álhírek kiszűrésére

A digitális befolyás ellen küzdő ügynökség nem az igazság helyreállításán kíván dolgozni, hanem a külföldről érkező támadásokat fogja kiszűrni. 2021.06.02 19:15 MTI

Franciaország nemzeti ügynökséget tervez létrehozni az olyan külföldi álhírek kiszűrésére, amelyeknek célja az állam destabilizálása - jelentette be szerdán Stéphane Bouillon nemzetvédelmi államtitkár a nemzetgyűlés védelmi bizottságának meghallgatásán.



A tárca szeptemberben állítja fel a hatvan főt foglalkoztató irodát, amely mindenki számára elérhető forrásokat fog vizsgálni.



A digitális befolyás ellen küzdő ügynökség nem az igazság helyreállításán kíván dolgozni, hanem a külföldről érkező támadásokat fogja kiszűrni, azokat értelmezni és keretbe helyezni annak érdekében, hogy a politikusok, a diplomaták, az igazságszolgáltatás és a sajtó számára is egyértelművé váljon, hogy az egyes híreket terjesztő Twitter-fiókok fele automatizált, és külföldről működtetik, ezért egyes vitákat egyszerűen "trolltanyákról" gerjesztenek - vélte a kormánytag.



"Nem hírszerzésről van szó. Minket az érdekel, ami az információáramlásban egy adott pillanatban járvánnyá válik, amikor az egy olyan külföldi országból vagy szervezettől indul el, amely politikai szempontból destabilizálni kívánja az államot" - hangsúlyozta Stéphane Bouillon.



"Az a célunk, hogy a lehető leggyorsabban kiszűrjünk valamit, ami éppen lendületet kap, és jelezzük a tűzvészt. Amikor az erdő már ég, szomorú, de túl késő" - tette hozzá.



A következő hónapokban a nemzetvédelmi tárca kitüntetett figyelmet szentel több választásnak is, köztük a szeptember végi német szövetségi választásoknak azért, hogy "levonja a tanulságokat".



Franciaországban egy év múlva tartják az elnökválasztást, majd a nemzetgyűlési választásokat. Az öt évvel ezelőtti választásokon a külföldi beavatkozási kísérletekre vannak bizonyítékok.



Miután a kormány tisztában van azzal, hogy az ügynökséget az ellenzék a kormánynak az internetes beavatkozásra szolgáló eszközének tekintheti, a nemzetbiztonsági államtitkár "teljes átláthatóságot" ígért a szervezet tevékenységét illetően. Az ügynökség felügyeletét egy tudományos és etikai bizottság fogja ellátni, amelynek tagjai az államtanács és a médiahatóság egy-egy tagja, egy vizsgálóbíró, egy nagykövet, valamint újságírók és kutatók lesznek.



A francia sajtó arra hívta fel a figyelmet, hogy hasonló szervezetek más országokban már léteznek, nevezetesen Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, s az Európai Unió is létrehozta 2015-ben az East StratCom Task Force (ESCTF) nevű szervezetet, amely az Oroszországból érkező hírmanipulálások ellen küzd.