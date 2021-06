Koronavírus-járvány

Lengyelországban tovább enyhítenek a járványügyi korlátozásokon

Tovább enyhítenek a lengyel járványügyi korlátozásokon június 6-ától: létszámkorlátozás mellett konferenciák és vásárok rendezhetők, és 150-re emelik az esküvők és nyilvános rendezvények maximális létszámát - jelentette be szerdán az egészségügyi miniszter.



Adam Niedzielski sajtóértekezletén elmondta: az összes járványügyi mutató javul, dinamikusan csökken a fertőzések és a koronavírus miatt kórházban kezeltek száma; a vírusteszteknek csak mintegy egy százaléka pozitív.



Aláhúzta, hogy a május eleje óta fokozatosan bevezetett, a többi európai országhoz képest szerinte nagyvonalúbb nyitásnak nem lett következménye újabb fertőzéshullám.



Szerdai adatok szerint egy nap alatt a közel 38 millió lakosú Lengyelországban 664 embernél mutatták ki a vírusfertőzést. Kifejezetten a Covid-19 betegség miatt 31, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 97 beteg hunyt el. A kórházban kezeltek száma 3984-re csökkent.



Az országban májusban fokozatosan feloldottak többféle korlátozást: működhetnek a szállodák, az éttermek, a mozik, a színházak és a hangversenytermek, valamint a sportlétesítmények, igaz, legfeljebb 50 százalékos foglaltsággal. Az egyetemek kivételével a tanintézetek is visszatértek a hagyományos oktatáshoz.



Június 6-tól újabb enyhítések következnek. A konferenciákat, vásárokat, üzleti kiállításokat is meg lehet tartani, azzal a feltétellel, hogy egy résztvevőre legalább 15 négyzetméter területnek kell jutnia. Ugyanilyen korlátozással megnyílhatnak a játszóházak is.



A nyilvános és családi rendezvényeken, így az esküvőkön is ötvenről százötvenre emelik a résztvevők maximális számát. A nyári időszakra vonatkozó további enyhítéseket a jövő héten ismertetik.



A létszámkorlátozások nem vonatkoznak a beoltottakra: ők a kereten felül vehetnek részt mindenfajta rendezvényen.



A vendéglátás, a kulturális és sportintézmények igénybevétele egyébként nincs oltási igazoláshoz, negatív vírusteszthez, vagy a Covid-19 betegségből való felgyógyulást igazoló okmányhoz kötve. Az ilyen dokumentumokra viszont szükség van a határok átlépéséhez, a külföldről hazatérő lengyelek is csak ezek birtokában kerülhetik el a tíznapos karantént.



Lengyelország az Európai Unió azon hét tagállama között van, amely keddtől megkezdte az egész unióban július 1-jétől bevezetendő Covid-igazolványok kiállítását. Niedzielski közölte: egy nap alatt a lengyelek több mint 400 ezer ilyen, QR-kóddal ellátott digitális igazolványt töltöttek le.



Lengyelországban szerda délelőttig több mint 20,5 millió oltást adtak be. Mindkét dózist 7,3 millión kapták meg. Az oltásra regisztrálók választhatnak az EU-ban engedélyezett négy vakcina közül. Jövő hétfőtől a 12-15 évesek oltását is elkezdik a Pfizer-BioNTech vakcinájával.