Koronavírus-járvány

Horvátországban már igényelhető az uniós digitális Covid-igazolvány

A horvát állampolgárok keddtől már igényelhetik az uniós digitális Covid-igazolványt - közölte a Jutarnji List című horvát napilap, a kormány közleményére hivatkozva.



A QR-kódos digitális pecséttel ellátott igazolványokat az egészségügyi minisztérium állítja ki. Az igazolvány papír alapon vagy digitálisan is elérhető. Igazolja, hogy tulajdonosát beoltották a koronavírus ellen, vagy nemrég készült negatív teszteredménnyel rendelkezik, illetve már felgyógyult egy fertőzésből.



Azon kívül, hogy az érvényes úti okmányok mellett biztosítja a tulajdonosoknak az Európai Unión belüli szabad mozgást, az igazolás más célokra is felhasználható lesz, összhangban a nemzeti válságstáb belátható időn belül meghozandó döntéseivel - közölte a kabinet.



Davor Bozinovic belügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján elmondta: Horvátország részt vett az uniós igazolvány előzetes tesztelésében, ezért működőképes júniustól a digitális igazolás rendszere. Mivel azonban több uniós ország még nem tart itt a folyamattal, Zágráb továbbra is elfogadja azokat a védettségi igazolásokat, amelyekről kölcsönösségi alapon kétoldalú megállapodásokat kötött.



A tárcavezető hozzátette: kedden már kiadtak 15 ezer igazolványt, s ezt azok is kérhetik, akik még csak egy védőoltást kaptak. Horvátország eddig Csehországgal és Ausztriával állapodott meg arról, hogy kölcsönösségi alapon már egy oltással is korlátozás nélkül be lehet utazni egymás országaiba, ha az első dózis felvételétől 22 nap eltelt.



Az elmúlt napon 216 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 356 397-et. Az elmúlt 24 órában a vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében nyolcan haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8034-re emelkedett. Kórházban jelenleg 753 beteget ápolnak, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 280 300-an kaptak védőoltást, közülük 492 989-nek már a második adag vakcinát is beadták.



A szomszédos Szlovéniában keddre 323 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 254 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4696-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 227-en vannak kórházban, 67-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 663 370-en kaptak, közülük 407 039-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 38,4, illetve 23,6 százaléka.