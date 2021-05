Példátlan ütemű élénkülést jeleznek a brit gazdaság aktivitási mérőszámai

EU

2021.05.29

Az emelkedéshez hozzájárult, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások feloldására kidolgozott menetrend alapján e hónap közepétől az éttermek, pubok és bárok - amelyek addig csak teraszokon vagy kerthelyiségekben fogadhattak vendégeket - megnyithatták beltéri kiszolgáló helyiségeiket is.

A brit gazdaság példátlan ütemű élénkülésére vallanak a pénteken ismertetett előzetes májusi aktivitási mérőszámok, tükrözve a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítését. Ugyanezt jelzik a friss kiskereskedelmi adatok.



Az IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) májusban 62,0-re emelkedett a múlt hónapban kimutatott 60,7-ről.



A két szektor együttes aktivitási mérőszáma soha nem volt ilyen magas azóta, hogy a havi rendszerességű BMI-felméréseket az IHS Markit és a CIPS több mint két évtizeddel ezelőtt elkezdte.



Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését, az 50 alatti mutatók az aktivitás lanyhulását jelzik.



Az IHS Markit a májusi előzetes adat pénteki ismertetéséhez fűzött elemzésében kiemeli, hogy a brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor aktivitási mérőszáma az átfogó indexen belül 61,8-ra - 2013 októbere óta a legmagasabb szintre - emelkedett az áprilisi 61,0-ről.



Az emelkedéshez hozzájárult, hogy a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások feloldására kidolgozott menetrend alapján e hónap közepétől az éttermek, pubok és bárok - amelyek addig csak teraszokon vagy kerthelyiségekben fogadhattak vendégeket - megnyithatták beltéri kiszolgáló helyiségeiket is. Emellett ismét fogadhatnak vendégeket a szállodák és egyéb turisztikai szálláshelyek, és lehetővé vált a turisztikai célú utazás Nagy-Britannián belül.



A múlt hét pénteken ismertetett IHS Markit/CIPS-felmérés szerint a teljes körű feldolgozóipari aktivitási index 66,1-re emelkedett ebben a hónapban az áprilisi 60,9-ről. A májusi gyáripari BMI-index a legmagasabb azóta, hogy ennek a mérőszámnak a rendszeres közlése 1992 januárjában - vagyis csaknem harminc éve - elkezdődött.

A brit gazdaság e két fő ágazatának aktivitása tavaly áprilisban - az akkor elrendelt országos korlátozások bevezetése utáni első teljes hónapban - érte el mélypontját: akkor a feldolgozóipari és a szolgáltatási ágazat kompozit BMI-mutatója 13,8-ra esett.



Ez messze a legalacsonyabb szint volt azóta, hogy e kompozit aktivitási mérőszám rendszeres összeállítása 1998 januárjában elkezdődött, és azt jelezte, hogy a brit gazdaság egészének aktivitása abban az időszakban szabadesésszerűen zuhant.



A tavaly áprilisi kompozit mérőszámon belül a brit szolgáltatási ágazat BMI-mutatója 13,4 volt, amely a szektor aktivitásának teljes összeomlására vallott.



A koronavírus-járvány tavaly tavaszi első hullámának megfékezését célzó, 2020 márciusának végén bevezetett első országos zárlat szabadesésszerű zuhanást okozott a brit gazdaság egészében is: a tavalyi második negyedévben 19,5 százalékkal, 2020 egészében átlagosan 9,8 százalékkal esett reálértéken a brit hazai össztermék, amely így a 2013-as szintre zuhant vissza.



A tavalyi második negyedévi és az egész éves GDP-zuhanás egyaránt példátlan mértékű volt a modern brit gazdaságtörténetben.



Az idei növekedési kilátásokat ugyanakkor egyre derűlátóbb módon ítéli meg a londoni elemzői közösség.



A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlege (BofA Global Research) legfrissebb, felülvizsgált prognózisában közölte: az általa eddig várt 5,9 százalékról 7,4 százalékra javította a brit hazai össztermék idei egész évi növekedésére szóló előrejelzését.



A ház a jelentős módosítást a vártnál gyorsabban haladó nagy-britanniai oltási kampánnyal, a brit kormány által bejelentett további gazdaságösztönző lépésekkel - például a munkahelytámogatási program meghosszabbításával -, valamint a fogyasztási kiadások már elkezdődött meredek ütemű emelkedésével indokolta.



Ez utóbbit jelzik a pénteken közzétett friss kiskereskedelmi adatok is.



A brit statisztikai hivatal (ONS) ismertetése szerint áprilisban 9,2 százalékkal emelkedett havi összevetésben a kiskereskedelmi forgalom, miután a múlt hónapban megnyithattak a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok.



Az átlagon belül messze a ruházati szektor teljesített a legjobban: a ruhafélékre költött fogyasztási kiadások áprilisban 69,4 százalékkal haladták meg a márciusi értéket.