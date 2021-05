Bűnügy

Tűzpárbaj után fogták el a férfit, aki megkéselt egy francia rendőrnőt

2021.05.28 MTI

Késsel támadt pénteken egy rendőrnőre egy férfi a nyugat-franciaországi Nantes-hoz közeli La Chapelle-sur-Erdre rendőrőrsén - közölte a helyi csendőrség. A nő súlyosan megsebesült a lábán, de nincs életveszélyben, kórházban ápolják. A támadó elvette a rendőrnő fegyverét, és elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel kereste, és kora délután egy tűzpárbajt követően előállította. A támadó később belelehalt a sérüléseibe.



Gérald Darmanin belügyminiszter a Twitteren jelentette be, hogy a csendőrség ártalmatlanította és előállította az elkövetőt. A tárcavezető köszönetet mondott a rendfenntartó erőknek a gyors közbeavatkozásért, és jelezte, hogy délután a helyszínre érkezik.



Rendőrségi tájékoztatás szerint a gyanúsított és a csendőrök között tűzpárbaj alakult ki, két csendőr a karján és a lábán könnyebben, a feltételezett elkövető súlyosan megsebesült.



A BFM hírtelevízió értesülése szerint a támadás délelőtt 10 órakor történt a 20 ezer lakosú település rendőrségének egyik irodájában, ahol a támadó többször megszúrta a rendőrnőt a lábán.



A támadásnak nem voltak szemtanúi. Az elkövető személyazonossága és indítékai egyelőre nem ismertek. A BFM értesülése szerint a férfi 40 év körüli és pszichiátriai problémáiról ismert, a rendőrőrs közelében fogták el.



A Franciaországban született francia állampolgárságú férfi március szabadult nyolc éves börtönbüntetés után. Rablásért ítélték el, de a börtönben radikalizálódott, emiatt a titkosszolgálatok március végén nyilvántartásba vették. Ugyanakkor skizofrénia miatt is kezelték, a szabadulása óta rendszeresen járt orvosnál - jelentette a BFM.



Az AFP hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az elkövető "hibrid profilú volt, nagyon súlyos pszichiátriai beteg és radikalizálódott iszlamista".



Az elkövető a támadást követően elvette a rendőrnő fegyverét, és gépkocsival elmenekült a helyszínről. Az autót összetörve később a településen megtalálták.



A gyanúsítottat a nantes-i csendőrség több száz tagja kereste.



Az üggyel egyelőre a terrorellenes ügyészség nem foglalkozik, a nantes-i ügyészség indított eljárást, de a rendőrség nem zárt ki semmilyen lehetőséget, így a terrortámadásét sem.



A rendőri erők ellen 2012 óta több támadást is történt Franciaországban, legtöbbször a dzsihád, az iszlám szent háború nevében.



Az elmúlt hetekben két halálos merényletet követtek el rendőrök ellen: egy tunéziai dzsihadista április 23-án egy rendőrségi alkalmazottat ölt meg a Párizshoz közeli Rambouillet rendőrőrsén, néhány nappal később pedig a déli Avignonban egy rendőrségi razzia során egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi lelőtt egy rendőrt.



Május 19-én több ezer francia rendőr tartott tiltakozó megmozdulást a nemzetgyűlés épülete előtt a közelmúltban őket ért támadások ellen. A rendezvényen a teljes politikai elit, köztük Gérald Darmanin belügyminiszter is részt vett.