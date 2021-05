Bűnügy

Már több mint 10 éve is kollégái megöléséről beszélt, most meg is tette

Már több mint tíz évvel ezelőtt volt feleségének is arról beszélt Samuel Cassidy, a San José-i lövöldözés elkövetője, hogy megölné a kollégáit - jelentette csütörtökön az amerikai sajtó.



"Soha nem hittem neki, és soha nem is történt meg. Mostanáig." - mondta csütörtökön az AP hírügynökségnek Cecilia Nelms, az elkövető volt felesége. Nelms arról is beszélt, hogy volt férje - akivel körülbelül 10 évig voltak házasok, és 2005-ben váltak el - "sokszor dühösen jött haza a munkából, mert tisztességtelen feladatokat kapott".



Szerda reggel a kaliforniai San José egyik vasúti pályaudvara közelében Cassidy, a Santa Clara-i Közlekedési Hatóság (VTA) munkatársa tüzet nyitott kollégáira, majd amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek, magával is végzett. A lövöldözésnek az első rendőrségi jelentések szerint nyolc halálos áldozata volt, majd szerdán este a hatóságok bejelentették, hogy a 49 éves Alex Ward Fritch, akit kritikus állapotban szállítottak kórházba, szintén belehalt sérüléseibe. A 29 és 63 év közötti áldozatok mindannyian a VTA alkalmazottai voltak.



"A lövöldöző előre megfontoltan és gyorsan cselekedett. Tudta, hol lesznek az alkalmazottak."- mondta Laurie Smith, a Santa Clara megyei seriff, az NBC amerikai televíziónak csütörtökön. Smith arról is beszámolt, hogy az 57 éves elkövetőnek két félautomata kézifegyvere és 11 töltött tárja volt, valamint egy, a szállítmányozási vállalat udvarában található szekrényben robbanóeszközök készítéséhez szükséges alkatrészeket is találtak.



A hatóságok egy közeli háztűz ügyében is nyomoznak, amely közvetlenül a lövöldözés előtt keletkezett - közölte Russell Davis seriffhelyettes. A nyilvántartások szerint a kétszintes ház Cassidy tulajdona volt. A fegyveres valószínűleg "beállított valamilyen eszközt, amely egy bizonyos időpontban aktiválódik. Az egész valószínűleg egybeesett a lövöldözéssel" - mondta a seriff.



Joe Biden elnök szerdán elrendelte, hogy engedjék félárbócra az amerikai lobogót, és felszólította a kongresszust, hogy hozzanak jogszabályokat a fegyveres erőszak visszaszorítására. "Minden golyó által kioltott élet lyukat üt nemzetünk lelkén. Többet tehetünk, és többet is kell tennünk "- fogalmazott Biden közleményében.



A bostoni Northeastern University (Északkeleti Egyetem), a USA Today című amerikai napilap és az AP hírügynökség adatai szerint a szerdai volt a 15., legalább négy áldozatot követelő tömeggyilkosság idén az Egyesült Államokban. A kaliforniai Santa Clara megyében ez volt a második, több áldozatot követelő lövöldözés az elmúlt két évben. 2019-ben egy fegyveres egy népszerű fesztiválon nyitott tüzet, három ember halálát okozta, majd magával is végzett.