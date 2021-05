Izrael

Izraeli kórházban ápolják a Hamász egyik vezetőjének unokahúgát

Izraelben humanitárius okokból rendszeresen kezelnek súlyos betegeket a Gázai övezetből és Ciszjordániából, akiknek ellátási költségét a Palesztin Hatóság fedezi. 2021.05.27 19:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tel-Aviv központjában lévő Ichilov kórházban ápolják Iszmáil Háníjének, a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász szervezet egyik legfőbb vezetőjének unokahúgát - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál csütörtökön.



A portál értesülései szerint Hánije unokahúga mintegy egy hónapja fekszik az izraeli kórházban, ahol csontvelőátültetést hajtottak végre rajta. Az egyik izraeli kereskedelmi televízió szerint az érintett beteg 17 éves, a Walla hírportál viszont úgy tudja, hatéves kislányról van szó.



A korábbi években Hánije anyósát, lányát és unokáját is ápolták izraeli kórházban.



Az Ichilov kórház nem kívánta kommentálni a hírt.



Izraelben humanitárius okokból rendszeresen kezelnek súlyos betegeket a Gázai övezetből és Ciszjordániából, akiknek ellátási költségét a Palesztin Hatóság fedezi.



Iszmáil Hánije, aki a Hamász politikai irodájának vezetőjeként Katarban él, "győzelemnek" nevezte a múlt héten véget ért rakétaháborút, és üdvözölte az izraeli arabok körében kitört zavargásokat, mert azok szerinte meghiúsították Izrael normalizációs kísérletét saját arab lakosságával és az arab világgal.