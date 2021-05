Koronavírus-járvány

Az oltást népszerűsítő kampányt indított a román kormány

Mit tartalmaz az oltás címmel indított csütörtökön újabb, a koronavírus elleni vakcina beadatását népszerűsítő kampányt a román kormány, amelyben nem az oltóanyag összetevőinek egészségügyi hatását, hanem az immunizáció előnyeit próbálják tudatosítani.



Florin Citu miniszterelnök szerint az UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja) és a román kormány közös akcióját a statisztikák és tudományos érvek helyett az érzelmekre alapozzák. A televíziók által közvetített népszerűsítő videók különböző társadalmi rétegeket megjelenítő szereplői arról beszélnek, hogy mi hiányzott számukra a leginkább - családi és baráti találkozók, kirándulás, sport, koncertek, osztálytársak - a világjárvány idején, amire most már megvan a megoldás a védőoltás formájában.



Citu maga is feltöltött egy kisfilmet közösségi oldalára, amelyben az oltást a normalitáshoz való visszatérés eszközének nevezi, és a kormány többi tagját is arra bíztatja: mondják el ők is, "mit tartalmaz" számukra az oltás.



Az újabb vakcina-népszerűsítő akcióval az idő előtt kifulladt oltáskampányba próbál életet lehelni a bukaresti kormány.



A húszmilliós Romániában eddig 4 millió 233 ezer ember, a felnőtt lakosság alig 26,3 százaléka kapott legalább egy adag vakcinát.



Az oltásra jelentkezők átlagos száma az utóbbi héten napi 25 ezer alá csökkent, ami alig több mint fele a két héttel korábbi átlagnak.



Romániában május 15-én adták be a legtöbb (119 ezer) adag oltást, és az első adaggal beoltottak száma is ezen napon volt a legmagasabb, megközelítve az 52 ezret.



Csütörtökön már csak 24 ezerrel nőtt az immunizáltak száma, és az ismétlőoltásokat is beleszámolva összesen 67 ezer vakcina fogyott.