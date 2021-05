Vallás

Lerakták Berlinben az első keresztény-zsidó-muszlim imaház alapkövét

Lerakták csütörtökön Berlinben a keresztény, a zsidó és a muszlim vallás első közös imaházának alapkövét.



A House of One elnevezésű intézmény "a vallási sokszínűség" helye lesz, ahol "megmutatkoznak és érthetővé válnak a különbségek" a vallások között - emelte ki Wolfgang Schäuble, a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke az alapkőletételi ünnepségen.



A vallás "az emberiség nagy ügyei" közé tartozik és "fontos egyéni és közösségi értékek forrása", annak ellenére is, hogy erről "mi, állítólagosan felvilágosodott európaiak olykor megfeledkezünk" - mondta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, hozzátéve, hogy az emberi civilizációt a vallások formálták, és a világ lakosságának több mint 85 százaléka valamely valláshoz tartozik.



A vallásos hit egy magasabb, emberfeletti rendben "megmutatja, hogy nem minden dolognak mértéke az ember és vannak határai, és szüksége is van határokra, hogy ne legyen féktelen, ami különösen fontos ma, a látszólag korlátlan lehetőségek korszakában" - mondta Wolfgang Schäuble.



Aláhúzta, hogy a vallások közötti különbségekkel visszaélve egymás ellen lehet fordítani embereket és közösségeket, "ezért oly fontos a vallások párbeszéde, ezért van szükség több kapcsolatra köztük, több felvilágosításra, több tudásra egymásról és több érdeklődésre egymás iránt, és ezért van szükség a House of One-ra".



Az épület négy fő részből áll, keresztény templomból, zsinagógából és mecsetből, amelyeket összeköt a 46 méter magas tornya alatt elterülő közös tér.



Az egyes vallásokat jellemző alapmotívumokat tükröző egyszerű, díszítés nélküli téglaépület terveit a berlini Kuehn Malvezzi építésziroda készítette. A helyszín a belvárosi Petriplatz, azon pedig az egyik első berlini templom, a világháborús megrongálódás miatt 1964-ben lebontott Petrikirche telke, amelyet jelképes áron, egy euróért adott át a városvezetés a House of One felépítésére és működtetésére létrehozott alapítványnak.



Az alapítványt egy berlini evangélikus pap, egy rabbi és egy imám - Gregor Hohberg, Andreas Nachama és Kadir Sanci - hozta létre a vallások közötti párbeszéd, megértés és együttműködés ösztönzését szolgáló intézmény megvalósítására. Az építkezés csaknem egy évtizedig folytatott előkészítés után kezdődik és várhatóan négy évig tart. A tervek szerint 47 millió eurót (16,4 milliárd forint) fordítanak rá, 20 millió eurót a szövetségi kormány, 10 millió eurót a tartományi rangú főváros kormánya biztosít. Adományokból eddig 13 665 053 eurót gyűjtöttek össze.