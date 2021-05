Koronavírus-járvány

A szlovák kormány jóváhagyta a Szputnyik V alkalmazását

Legkésőbb június 7-től már Szlovákiában is használni lehet a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyagot, az ehhez szükséges intézkedések meghozataláról szerdai ülésén döntött a kormány.



A döntés arra kötelezi Vladimír Lengvarskyt, az egészségügyi tárca vezetőjét, hogy az adott határidőig tegye lehetővé a Szputnyik V koronavírus elleni oltóanyag használatát - írta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



A pozsonyi kormány mostani döntése az orosz oltóanyag szlovákiai használatával kapcsolatos, csaknem három hónapja tartó huzavona végére tehet pontot. Szlovákia még márciusban 2 millió adag Szputnyik V oltóanyag vásárlásáról kötött szerződést, ebből eddig 200 ezer adagot szállítottak le, de az oltóanyagot mindezidáig nem használták. A Szputnyik V beszerzése kapcsán korábban több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság is kialakult a négypárti szlovák kormánykoalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte azt. Az oltóanyagot - amelyről a szlovák gyógyszerfelügyelet (SÚKL) különböző okokra hivatkozva hónapokig nem adott ki teljes körű szakvéleményt - végül Magyarország segítségével sikerült bevizsgáltatni.



Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban eddig a Pfizer/Biontech a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait használták. A mintegy öt és fél millió lakosú országban a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint szerdáig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 1 millió 636 ezer volt, közülük közel 775 ezren már a második adagot is megkapták.



Közben már több mint két hónapja lassan, de folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, csökken az újonnan kimutatott koronavírus fertőzések száma, és hasonló trend figyelhető meg a kór miatt kórházban ápoltak, illetve a kórnak tulajdonított új halálesetek tekintetében is. A Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint kedden közel ötszáz embert kezeltek kórházban, a halálesetek száma pedig 11-gyel, 12 312-re emelkedett. Kedden mintegy 6 ezer PCR-tesztből valamivel több mint 3 százalék bizonyult pozitívnak.



A hivatalos járványügyi adatok javulásának tükrében folytatódik a koronavírus terjedésével összefüggésben bevezetett - és az úgynevezett Covid-szemafor szerint hetente aktualizált - korlátozások enyhítése is. A Covid-szemafor hetes skálájú étékelése szerint a jövő héttől az ország 79 járásából már egy sem esik a két legsúlyosabb besorolás alá, ugyanakkor 65 járásban már csak a narancssárga és sárga jelzés (a legenyhébb zöldet megelőző két besorolás) lesz érvényben. Az ezekhez kötődő aktuális korlátozások részletei a közegészségügyi hivatal (ÚVZSR) honlapján érhetőek el.