Koronavírus-járvány

Horvátországban további enyhítésekről döntöttek

Péntektől további enyhítések lépnek életbe Horvátországban, a korábbi 25 fő helyett száz főig lehet nyilvános rendezvényeket és összejöveteleket tartani, zárt térben engedélyezik a sportolást, valamint az éttermek számára a beltéri kiszolgálást, és a határátlépésen is könnyítenek a kiskorúak számára - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület szerdai sajtótájékoztatóján.



A létszámkorlátozás alól két terület kivétel. A temetésekre nem vonatkozik többé létszámhatár, az esküvőket 120 főig lehet megrendezni, azzal a feltétellel, hogy a résztvevőknek rendelkezniük kell védettségi igazolással.



Engedélyezik zárt térben a sportolást, kivéve az iskolákban.



Nyílt térben lehetőség lesz szakkiállítások és vásárok megrendezésére, de kötelező lesz a maszk viselése.



Azon vendéglátóhelyek számára, amelyek ételt szolgálnak fel, és rendelkeznek a minimális műszaki feltétételekkel, engedélyezik a beltéri helyiségek használatát. A kávézók és más egységek, amelyek csak italt szolgálnak fel, továbbra is csak teraszokon és kerthelyiségekben fogadhatják a vendégeket.



Az üzletek és a vendéglátóhelyek a korábbi 22 óra helyett 23 óráig tarthatnak nyitva.



A kulturális összejöveteleken, kiállításokon, koncerteken, valamint a vallási szertartásokon a korábbi hét négyzetméter helyett négy négyzetéteren tartózkodhat egy ember.



Zágráb enyhített a határátlépési feltételeken is a kiskorúak számára. A gyerekeknek - akik szüleikkel utaznak - tizenkét éves korig nem kell teszt, ez a korhatár korábban hét év volt.



Az elmúlt napon 538 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 354 921-et. Az elmúlt 24 órában a Covid-19 szövődményeinek következtében 21-en haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 7971-re emelkedett. Kórházban 1031 beteget ápolnak, közülük 102-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 197 164-en kaptak védőoltást, közülük 411 127-nek már a második adag vakcinát is beadták.



A szomszédos Szlovéniában szerdára 388 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 252 ezret. Az elmúlt napon öt beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 4683-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 277-en vannak kórházban, 85-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 636 866-an kaptak, közülük 348 005-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 36,9, illetve 20,1 százaléka.



A ljubljanai kabinet hetente bírálja felül a járványügyi intézkedéseket. Szerdai ülésén pedig dönt azok meghosszabbításáról vagy enyhítéséről.