Koronavírus-járvány

Bukarest: a Magyarországra utazókat a teljes beoltottság mentesíti a karantén alól

Azok a román állampolgárok, akiknek igazolásuk van a koronavírus elleni teljes beoltottságról, karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Magyarországra - mutatott rá szerdán az utazási feltételek módosításáról szóló, az MTI-hez is eljuttatott közleményében a bukaresti külügyminisztérium.



A kommüniké kiemeli, hogy azoknak a román állampolgároknak nem kell a Magyarországra történő belépéskor a karanténmentességhez negatív PCR- vagy antigéntesztet felmutatniuk, akik a kétdózisú vakcinatípusok mindkét adagjának vagy az egydózisú (Johnson&Johnson) oltásnak a beadásáról rendelkeznek igazolással.



A romániai oltóközpontok által kiállított, román és angol nyelvű oltási igazolás elegendő, nincs szükség további formaságokra - írta tájékoztatójában a bukaresti külügyminisztérium.



A könnyítést szombati Facebook-bejegyzésében adta hírül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A román hatóságok pénteki döntését követően - amely szerint a magyar állampolgárok szabadon utazhatnak Romániába - újabb könnyítés lép életbe a magyar-román határon: szombat estétől ugyanis mindenfajta karantén- és tesztkötelezettség nélkül léphetnek be Magyarországra azok a román állampolgárok, akik már rendelkeznek védettségi igazolással - közölte a miniszter.



Románia pénteken törölte Magyarországot a koronavírus-járvány szempontjából kockázatosnak minősített - sárga jelzésű - országok listájáról, miután Magyarországon másfél ezrelék alá esett a megelőző két hétben diagnosztizált fertőzötteknek a lakossághoz viszonyított aránya.



A Magyarországról érkezők így korlátozások nélkül beutazhatnak Romániába.