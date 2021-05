Állati

Medencés bulit tartott a medvecsalád - videó

Egy család a Tennessee állambeli Gatlinburgban bérelt egy házat, melyhez járt egy medence is a teraszon. Épp pancsoláshoz készülődtek, amikor megláttak egy anyamedvét és bocsait, amint feléjük közelítenek a hegyről.



Visszamentek a házba, nehogy baj legyen. Nem sokkal később azt látták, hogy a medvecsalád vígan lubickol a medencében. Úgy tűnik, a forróvizet is kedvelik, mivel a jakuzzit is kipróbálták.



Később az apamedve is tiszteletét tette a háznál.



Az embercsalád szerencsére levideózta az esetet.