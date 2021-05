Koronavírus-járvány

Csaknem nyolc hónapja először regisztráltak kétezernél kevesebb fertőződést Németországban

Csaknem nyolc hónapja először kétezernél kevesebb ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2) egy nap alatt Németországban a kedden közölt hivatalos adatok szerint.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint az utóbbi 24 órában 1911 fertőződést mutattak ki PCR teszttel.



Ez az egy héttel korábbi 4209-hez képest 55 százalékos, a két héttel korábbi 6135-höz képest 69 százalékos, az egy hónappal korábbi 10976-hoz képest 82 százalékos csökkenés.



A napi új regisztrált fertőződések száma csaknem nyolc hónapja, tavaly október 5-én volt kétezer alatt, akkor 1382 lelet volt pozitív.



Időközben átvonult az országon a járvány második hulláma, majd kibontakozott a harmadik hullám, amely az utóbbi hetekben egyre inkább enyhül.



Az RKI és az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) adatai alapján Németország kisebb áldozatokkal vészeli át a vírus B.1.1.7-es jelzésű, úgynevezett brit változatának szétterjedése révén kibontakozott harmadik hullámot, mint a kevésbé veszélyesnek tartott vírusvariánsok által okozott másodikat.



Így például a vírus okozta betegség (Covid-19) miatt intenzív kórházi ápolásra szoruló fertőzöttek száma a harmadik hullámban 5000 körül tetőzött, míg a második hullám legsúlyosabb szakaszában megközelítette az 5800-at.



A harmadik hullám megfékezésére bevezették az alapesetben tartományi hatáskörbe tartozó járványügy szabályait országos szinten egységesen szigorító úgynevezett vészfékrendszert, amely a többi között éjszakai kijárási korlátozásokat ír elő arra az esetre, ha tartósan száz fölé emelkedik a hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis az utóbbi hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma.



Ezt a rendszert várhatóan napokon belül az ország teljes területén le lehet állítani, mert a hét végén az utolsó tartományban, az ország keleti részén, az egykori NDK területén fekvő Türingiában is 100 alá süllyedt a mutató értéke.



A legtöbb tartományban már a pünkösdi hosszú hétvégre sikerült a korlátozások lazításához szükséges szintre csökkenteni a fertőzésgyakoriságot, Berlinben például megnyitottak a múzeumok, a strandok, a kertmozik és a vendéglők teraszai, kerthelyiségei.



A harmadik hullám lecsengéséhez az oltási kampány is nagyban hozzájárul. A szövetségi kormány adatai szerint hétfőig a lakosság 40,4 százaléka - 33 629 271 ember - kapott legalább egy adagot a Covid-19 elleni védelmet szolgáló oltásokból. Teljes oltással a lakosság 14,3 százaléka - 11 896 572 ember - rendelkezik.



A 151 napja tartó kampányban már 45 milliónál is több - 45 399 574 adag - oltást adtak be. A legtöbbet - 35 641 091 adagot - a német BioNTech és az amerikai Pfizer közös fejlesztésű készítményéből.