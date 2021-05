Koronavírus-járvány

Oroszországban 25 millióan kaptak eddig oltást

Oroszországban eddig 25 millióan kaptak oltást a koronavírus ellen, a vakcina mindkét dózisát több mint 10 millió embernek adták be - jelentette ki Vaszilij Akimkin, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet központi járványügyi kutatóintézetének igazgatója hétfőn.



Akimkin szerint a helyzet Oroszországban stabilizálódik. Az ország, mint mondta, a 100 ezer főre számított megbetegedések számát tekintve a 72., az ugyanennyi lakosra számított halálozások alapján pedig a 60. helyen áll a világon.



Oroszországban január 18-án kezdődött meg a felnőtt lakosság Covid-19 elleni átoltását célzó kampány. A vakcinációhoz kizárólag hazai fejlesztésű oltóanyagokat használnak.



Nikosz Deniasz görög külügyminiszter hétfőn Szocsiban, az orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval közösen tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy "Görögország természetesen elismeri a Szputnyik V oltási tanúsítványt. Az ilyennel Görögországba utazni kívánóknak semmilyen problémája nem lesz (a határon) - jelentette ki Deniasz, és emlékeztetett rá, hogy Görögországba 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszteredménnyel is be lehet utazni. Hozzátette, Görögországban a Szputnyik V használatát az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyásától teszik függővé.



Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8406-tal 5 009 911-re emelkedett az operatív törzs által hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint.



A napi növekmény 0,17 százalék, az új esetek 12,1 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek szám 266 898-ra, a halálos áldozatoké 319-cel 118 801-re, a felépülteké pedig 6450-nel 4 624 212-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 135,9 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 289 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 517 755 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.