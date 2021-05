Fehérorosz válság

Az ukrán elnök a légiközlekedés leállítását kezdeményezte Fehéroroszországgal

A Ryanair járatán utazott Raman Prataszevics, a fehérorosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a minszki leszállás után őrizetbe vettek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította hétfőn a kormányt, hogy dolgozzon ki határozatot az Ukrajna és Fehéroroszország közötti közvetlen járatok megszüntetéséről, valamint Fehéroroszország légterének bezárásáról a két ország közt közlekedő járatok előtt.



Az elnöki iroda közlése szerint ez a döntés azon az értekezleten született, amelyen elemezték a Ryanair utasszállító gépével történt vasárnapi esetet, amikor is a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben az ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. Az akcióban a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe is részt vett.



A Ryanair járatán utazott Raman Prataszevics, a fehérorosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a minszki leszállás után őrizetbe vettek.



A Zelenszkij elnökletével tartott tanácskozáson az államfő hivatalának közlése szerint részt vett Denisz Smihal miniszterelnök, Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tancás (RNBO) titkára, a kormánytagok közül Arszen Avakov belügy-, Dmitro Kuleba külügyminiszter, Herman Haluscsenko energetikai és Olekszandr Kubrakov infrastrukturális miniszter, valamint az elnöki iroda két helyettes vezetője.