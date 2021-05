Koronavírus-járvány

Újabb járvány tarol a koronavírus mellett Indiában

Indiában már több mint 8800 esetben azonosították a ritka, feketegomba-fertőzést a Covid-betegek körében – számol be a hírről a BBC.



A feketegomba-fertőzés vagy más néven mukormikózis, alap esetben ritka betegség, de halálozási rátája igen magas, 50%. Az utóbbi hónapokban Indiában egyre több ilyen, gombás fertőzéses esetet jelentenek a Covid-beteg körében, illetve azok között is, akik már felgyógyultak a koronavírusból.



Az orvosok szerint a feketegomba-fertőzés kialakulásának köze lehet ahhoz, hogy bizonyos betegeket szteroidokkal kezelnek, de ugyancsak veszélyeztetettek a cukorbetegek is. Az adatok azt mutatják, hogy a gombás fertőzés 12-18 nappal azt követően jelenik meg valakinél, hogy felgyógyult a koronavírusból.



Indiai orvosok szerint a feketegomba-fertőzés mára sokkal nagyobb kihívás az egészségügyben, mint a koronavírus, mivel ha nem kezelik időben és megfelelően, akkor akár 94%-os halálozási rátája is lehet. Nehezíti a körülményeket, hogy a mukormikózis elleni gyógyszerek drágák és kevés is van belőlük az országban.



Az indiai adatok azt mutatják, hogy a feketegomba-fertőzéssel érintett betegek többsége koronavírusból felgyógyult férfi páciens. Közülük a legtöbbeket szteroidokkal kezeltek és volt valamilyen alapbetegségük, elsősorban cukorbetegség - írta a Portfolio.hu.