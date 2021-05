Koronavírus-járvány

Ukrajnában több napja nem gyorsult a járvány terjedése

Ukrajnában péntekre a megelőző két nappal csaknem megegyező számú, mintegy ötezer új beteget jegyeztek fel, és a halálos áldozatoké is alig haladta meg a kétszázat, viszont velük együtt a járvány tavaly márciusi kitörése óta az elhunytak száma mostanra meghaladta a 49 ezret.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 4984 új esettel 2 175 382-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Már három egymást követő napon regisztráltak ötezer körüli növekedést, az azelőtti három napban még ennél is alacsonyabbat. Az elhunytaké 202-vel 49 101-re emelkedett. Ez további csökkenés, a megelőző napon a halálos áldozatok száma 203, az azelőttin pedig 227 volt. Eddig 1 929 039-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 12 800-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint nyolcezerrel, 197 242-re.



Kórházba a megelőző naphoz képest százzal kevesebb, 1785 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került.



A legtöbb új beteget, 453-at ezúttal az ország legfertőzöttebbnek számító területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel.



Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által pénteken közölt adatok alapján koronavírus elleni védőoltásból eddig 971 032-en kapták meg az első, és 60 696-an a második dózist is az országban - számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. Csütörtökön 12 626-an kapták meg valamely oltóanyag első, 6287-en a második adagját.



Denisz Smihal miniszterelnök pénteken a parlament plenáris ülésén közölte, hogy a Pfizer vállalattal 21,2 millió adag koronavírus elleni vakcináról kötött megállapodást Ukrajna, ebből 1,2 milliót a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül. A COVAX-on keresztül 240 ezer adagot már leszállítottak Ukrajnába, május végéig még csaknem 350 ezer dózis érkezése várható.



Ezenfelül szerződést kötöttek 10 millió Novavax-vakcinára, amelyből az első négymillió megérkezése augusztusban várható. AstraZeneca-oltóanyagból még több mint 10 millió dózis érkezik az országba, ebből 6,8 millió a COVAX-on keresztül, 1,2 millió pedig Lengyelországból, az Európai Bizottsággal létrejött megállapodás alapján. Más partnerországok is ígérnek 100-100 ezer dózist - tette hozzá a miniszterelnök. A kínai Sinovac vállalattal 1,9 millió vakcinára írt alá megállapodást az ukrán kormány, ebből félmilliónak május 26-án kell megérkeznie, 200 ezernek pedig június elején. Emlékeztetett, hogy az AstraZeneca licence alapján az indiai Serum Institute vállalat által, Covishield elnevezés alatt gyártott vakcinából már csaknem 900 ezer érkezett meg az országba, további félmillió akár már ebben a hónapban megérkezhet.