Koronavírus-járvány

Csehországban visszavonulóban van a járvány

Visszavonulóban van a tavaly március óta tartó koronavírus-járvány Csehországban - ezt, jelzik az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken délelőtt nyilvánosságra hozott legfrissebb adatok.



Csütörtökön az új igazolt napi fertőzések száma 672-re csökkent, ami százzal kevesebb, mint szerdán volt. Legutóbb tavaly augusztus második felében voltak hasonlóak a laboratóriumi szűrési adatok. A napi új fertőzések száma március elejétől csökken: akkor naponta mintegy 17 ezer új fertőzést szűrtek ki a laboratóriumok.



Az utóbbi hét nap százezer lakosra eső új országos esetszáma már 53-ra csökkent. A kormány számára ez a mutató mérvadó az óvintézkedések enyhítése terén. A kabinet már korábban közölte: akkor kezdi meg a közéleti korlátozások enyhítését, ha ez a mutató 100 alá esik. Erre május 12-én került sor.



Másfelől folyamatosan emelkedik a beadott oltások napi száma, amely csütörtökön már meghaladta a 97 500-at. Az oltási folyamat felgyorsult. A csütörtöki adatok több mint ötezerrel magasabbak, mint egy hete. Eddig összesen 4,2 millió oltóanyagot adtak be az embereknek. Mindkét adagot mintegy 1,2 millió személy kapta meg. Csehországban csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagokat használják.



A koronavírus-járványban elhunytak száma 29 990. Míg áprilisban a napi elhalálozások átlaga 84 volt, addig az utóbbi héten ez már 20 alá csökkent. A járvány terjedésének reprodukciós száma továbbra is egy alatt van (0,73).



A cseh kormány május elejével kezdődően fokozatos feloldja az óvintézkedéseket. Három hete kinyitottak a fodrászatok és a testápolással kapcsolatos szolgáltatások, két hete az üzletek, míg az általános iskolások visszatértek a tantermekbe. A vendéglők kültéri teraszai pedig hétfő óta vannak nyitva. A stadionokba az óvintézkedések betartása mellett korlátozott számban visszatértek a nézők, és rövidesen nyithatnak a szállodák, a színházak és a mozik is.