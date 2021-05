Koronavírus-járvány

Megközelítette a 40 százalékot az átoltottság Németországban

Negyvenkétmilliónál is több adagot adtak már be az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegséggel (Covid-19) szembeni védelmet szolgáló oltásokból Németországban, az átoltottság pedig megközelítette a negyven százalékot a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint.



Az oltóközpontokban és a háziorvosi praxisokban az utóbbi 24 órában 1 059 061 adag oltást adtak be a szövetségi kormány összesítése szerint. Ezzel 42 611 604-re emelkedett a beadott oltások száma.



Így már a lakosság 38,8 százaléka - 32 258 912 ember - kapott legalább egy adag oltást. Teljes oltással a lakosság 12,5 százaléka - 10 432 968 ember - rendelkezik.



Az oltási kampány gyorsul, ezt mutatja például, hogy a beadott oltások száma 18 nap alatt emelkedett húszmillióról harmincmillióra, harmincmillióról negyvenmillióra pedig 14 nap alatt.



Az utóbbi hét napon átlagosan 611 891 adagot adtak be naponta. Ez azt jelenti, hogy másodpercenként nagyjából heten kapnak oltást a Covid-19 ellen Németországban.



Egyelőre az AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Janssen-féle vakcinával igyekeznek elérni a Covid-19-cel szembeni közösségi immunitást.



Szerdáig 46 508 623 adag érkezett, a készlet 91,6 százalékát felhasználták. A legtöbb oltóanyag - több mint 32 millió adag - az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű készítményéből érkezett.



Tervezik, hogy a Szputnyik V oltóanyagot is beállítják a kampányba, de csak akkor, ha az orosz fejlesztő megszerzi az európai uniós forgalmazási engedélyt a közösség gyógyszerészeti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). Más oltóanyagok, például kínai fejlesztésű vakcinák beszerzését nem tervezik. Nem terveznek változást abban sem, hogy csak EMA-engedéllyel rendelkező készítményt használnak.



A kormány adatai szerint továbbra is a tömeges oltásra szolgáló oltóközpontok a kampány fő helyszínei. Ezekben csaknem 32 millió adag oltást adtak be, az orvosi rendelőkben pedig mintegy 11 milliót.