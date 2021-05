Koronavírus-járvány

Ausztriában feloldották az olthatóság korosztályi korlátozását

Ausztriában feloldották az olthatóság korosztályi korlátozását, ezentúl a háziorvosok 16 éven felül bárkit beolthatnak, aki jelentkezik - jelentette be Sebastian Kurz kancellár csütörtökön a Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Bécsben.



Kurz elmondta, a járványügyi mutatók vártnál kedvezőbb alakulása és az oltások előrehaladása igazolja és alátámasztja a széleskörű nyitásokról szóló döntés helyességét. Ausztriában a hét napra és százezer lakosra vetített megbetegedési ráta már 60 alatt van, és a beoltottak száma átlépte a hárommilliót. Újfent hangsúlyozta, június végéig mindenkit beoltanak, aki szeretné, korosztálytól függetlenül. Hozzátette, a kormány jövő hét pénteken újra tárgyal majd szakértőkkel és a tartományi vezetőkkel, hogy értékeljék a járványügyi helyzetet, és esetleges további enyhítésekről döntsenek.



A kancellár arról is beszélt, hogy valószínűsíthetően az ősz folyamán szükség lesz a koronavírus - illetve annak mutálódott variánsai - elleni ismétlő oltásra, melynek konkrét időpontját még nem ismertette. Hangsúlyozta azonban, már folyik a szakértőkkel és a tartományokkal ennek előkészülete, hogy amint elegendő ismeretanyag áll majd rendelkezésre, meghatározhassák a megfelelő időintervallumot, és a lehető leggördülékenyebben és bürokráciamentesen történhessen a kivitelezés.



Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter közölte: hetente 400-500 ezer vakcina érkezik az országba, és naponta már 60-70 ezer vakcinát oltanak el. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy az első lehetséges oltási időpontot mindenki fogadja el, hiszen csak akkor tudják elérni, hogy július elejére az oltható népesség kétharmada immunizálva legyen.



Hozzátette, hogy napokon belül megszülethet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) határozata a Pfizer vakcinájának a 12-15 évesek körében történő alkalmazásáról, és akkor a nyár folyamán már ez a korosztály is oltható lesz. Ausztriában az elmúlt 24 órában 562 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 639 616 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 782, az intenzív kezelésre szorulók 252-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 19-en haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 527-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 619 756.