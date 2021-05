Koronavírus-járvány

Már csak a kilencedik helyen van a Covid-19 az angliai halálozási okok között

A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid-19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.



A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön ismertetett vizsgálata kimutatta, hogy Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb, 56 millió lakosú országában - áprilisban 38 899 halálesetet regisztráltak a hatóságok, 2523-mal, 6,1 százalékkal kevesebbet az elmúlt öt év áprilisi átlagánál.



Az ONS ismertetése szerint a múlt hónapban történt halálozások közül 941-nek - a halálesetek 2,4 százalékának - közvetlen okaként szerepelt a Covid-19 a halotti bizonylatokban.



Ezzel a Covid-19 betegség a márciusi harmadik helyről áprilisban a kilencedikre került az angliai halálozási okok gyakorisági listáján.



November és február között minden hónapban a Covid-19 volt a vezető halálozási ok Angliában, és márciusban ez a betegség okozta a halálesetek 9,2 százalékát.



Januárban - a nagy-britanniai koronavírus-járvány tetőpontján - még 27 ezer halálos áldozata volt a Covid-19-nek, és erről a szintről csökkent az áprilisban feljegyzett 941-re a betegség okozta halálesetek száma.



Az ONS hangsúlyozza, hogy százezer lakosonként - a korosztályok alapján súlyozott számítási módszerrel mérve - áprilisban 20,6 halálesetet okozott a Covid-19 betegség Angliában.



Márciusban még 89,3 volt a Covid-19 által százezer lakosonként okozott átlagos halálozási ráta.



Az ONS csütörtöki ismertetése szerint a múlt hónapban a Covid-19-nél sokkal több halálesetet okoztak Angliában a szív- és érrendszeri betegségek, a demenciás, valamint az agyi vérkeringéssel összefüggő betegségek.



A nagy-britanniai koronavírus-járvány visszavonulása a napi adatsorokban is jól látszik, bár több szakértő felhívta a figyelmet az utóbbi napokban arra, hogy a hivatalosan B.1.617.2 megjelöléssel nyilvántartott - a korábbi változatoknál valószínűleg könnyebben terjedő - indiai koronavírus-variáns még okozhat újabb fertőzési hullámot.



A brit egészségügyi minisztérium legutóbbi, szerda este ismertetett adatai szerint az előző 24 órában országszerte hárman haltak meg Covid-19 betegségben. Ilyen alacsony napi halálozási számot tavaly nyár óta nem mértek Nagy-Britanniában.



A szaktárca adataiból kitűnik az is, hogy jelenleg 939 pácienst kezelnek kórházban Covid-19 betegséggel.



A brit koronavírus-járvány januári tetőzése idején előfordult, hogy naponta 1800-nál többen haltak meg Covid-19-ben, és voltak olyan időszakok, amikor meghaladta a 40 ezret a kórházban kezelt betegek száma.



A brit kormány nemrégiben az ötfokozatú skálán egy szinttel alacsonyabbra, a középső - hármas - fokozatra csökkentette a járvány intenzitását jelző készültséget. Február óta másodszor csökkent a készenléti szint, amely az év elején még a legmagasabb, ötös fokozatú volt.

A legfrissebb kimutatás szerint a brit felnőtt lakosság több mint 70 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját, és csaknem 40 százaléknak mindkét adagot beadták.