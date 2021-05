Megcsonkított holttesthez hívták a rendőröket - maguk sem hittek a szemüknek, mikor meglátták, mi az valójában

Brutális gyilkossághoz riasztotta az angliai Houghton Regis több lakosa is a rendőrséget, miután az egyik háznál egy megcsonkított holttestet láttak, szemeteszsákba csomagolva. A házhoz a brit sajtóban megjelent beszámolók szerint tíz rendőr vonult ki, az ott élő 28 éves anyuka legnagyobb meglepetésére, aki a rendőrök látványára ért haza ötéves kisfiával.



Cara Louise gyorsan el tudta magyarázni a rendőröknek, hogy egyáltalán nem történt semmilyen gyilkosság.



A "holttest" ugyanis csak egy bábu volt, amit még a tavaly novemberi halloween idején használtak díszként, és mostanáig a kertjükben, a kukák mögött hevert.



A nő elmondta, a rendőrök végül poénként fogták fel az esetet, és egy jót nevettek az egészen. Louise ugyanakkor azon döbbent le, hogy a szomszédai azt gondolták, képes volt megölni valakit.

