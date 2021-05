Koronavírus-járvány

Ausztriában szerdán kinyitottak az éttermek és a hotelek

Ausztriában szerdán kinyitottak a fél évvel ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bezárt éttermek, hotelek, kulturális és sportlétesítmények is.



Ausztria-szerte 40 000 vendéglátó egység és 68 400 hotel és panzió nyitotta meg újra kapuit a vendégek előtt. Az Österreich című napilap felmérése szerint 41 százaléka a megkérdezetteknek annak örül a legjobban, hogy végre barátokkal beülhet egy kávézóba vagy étterembe.



Kinyitottak a fitneszszalonok, a mozik, a színházak és a sportlétesítmények is. Bécsben, a Duna-parton az egyik közkedvelt vendéglő már hajnali ötkor kinyitott, és a pincérek együtt ünnepelték a napfelkeltét és a nyitást a vendégekkel. Az emberek és a vendéglátósok kedvét egyelőre még az sem szegte, hogy tucatnyi különböző igazolást kell ellenőrizni, hiszen van, aki oltási igazolvánnyal, mások korábbi koronavírusos betegségükről kapott orvosi papírral vagy negatív teszttel érkeznek.



Michael Ludwig, Bécs polgármestere a főváros legrégebbi kávéházát látogatta meg, ahol már Mozart és Beethoven is járt, Sebastian Kurz kancellár pedig a Praterben lévő híres Schweizerhausban ebédelt Werner Kogler alkancellárral és Elisabeth Köstinger turisztikai miniszterrel. Kurz ebéd előtti sajtótájékoztatóját két vírustagadó próbálta bekiabálásokkal megzavarni, de a kancellár nem hagyta magát kizökkenti a nyugalmából, és a jelen lévő rendőrök rövid időn belül eltávolították a két rendbontót.



A kancellár és a kormány képviselői délután az újra megnyíló operaházat látogatták meg, ahol májusban és júniusban a járvány miatt elmaradt premierek várják a közönséget. Szerdán, a nyitás napján a Frank Castorf rendezésében színpadra állított Faustnak tapsolhat a kultúrára kiéhezett közönség Bécsben.