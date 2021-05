Koronavírus-járvány

Szlovéniában a jövő héttől megkezdik a tanulók tesztelését

2021.05.19 MTI

Megkezdik a tanulók önkéntes koronavírus-tesztelését a jövő héten Szlovéniában - közölte szerdán Janez Poklukar egészségügyi miniszter.



A tárcavezető kiemelte: első körben a középiskolások egy részének lesz erre lehetősége, egy héttel később pedig már a felső tagozatos általános iskolásoknak is.



A programot még április közepén jelentette be a kormány, mielőtt újra visszatértek a diákok az iskolapadokba, de késtek a tesztek beszerzésével. Ljubljana 300 ezer úgynevezett non-invazív Covid-19-tesztet rendelt, amellyel az orrüregből vett minták alapján is kimutatható a SARS-CoV-2 koronavírus, nem kell mélyebbről, az orrgaratból mintát venni.



Az öntesztelést minden hétfőn, tanítás előtt, otthon elvégezhetik a diákok - mondta Poklukar, hozzátéve, hogy a programot az említett iskolák igazgatói is támogatták. A tesztelés nem kötelező, de ajánlott - hangsúlyozta.



"Hajthatatlanok vagyunk abban, hogy már ebben az iskolaévben elindítsuk az öntesztelést a közép- és általános iskolákban, hogy készen álljunk a járványhelyzet esetleges súlyosbodására, őszre" - húzta alá a miniszter.



A ljubljanai kabinet hetente bírálja felül a járványügyi intézkedéseket. Szerdai ülésén pedig dönt azok meghosszabbításáról vagy enyhítéséről.



Szerdára 532 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 250 ezret. Az elmúlt napon öt beteg hunyt el, így a járvány halálos áldozatainak száma 4338-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 368-an vannak kórházban, 110-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 571 797-en kaptak, közülük 298 593-an már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 27,2, illetve 14 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon ezer új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 351 997-et. Az elmúlt 24 órában 27-en haltak meg a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeinek következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 7792-re emelkedett. Kórházban 1508 beteget ápolnak, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós országban - Szlovéniához hasonlóan - az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokat használják. Eddig 1 078 103-an kaptak védőoltást, közülük 328 176-nak már a második adag vakcinát is beadták.