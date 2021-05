Illegális bevándorlás

Több mint 4800 határsértőt toloncoltak vissza eddig Ceutából Marokkóba

A spanyolországi sajtóbeszámolók szerint a marokkói hatóságok szándékos tétlensége tette lehetővé a tömegek átjutását a máskor szigorúan ellenőrzött határszakaszokon. 2021.05.19 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint 4800 határsértőt toloncoltak vissza eddig a hatóságok az észak-afrikai spanyol exklávé, Ceuta területéről Marokkóba - közölte a spanyol központi kormány ceutai képviselete szerdán.



A tájékoztatás szerint hétfő hajnal óta összesen mintegy nyolcezren jutottak át a spanyol fennhatóságú autonóm városba a tenger felől úszva vagy evezve, de sokan másztak át a határvonalon húzódó, kerítéssel ellátott mólón, illetve az azt szegélyező sziklákon is.



Az érintett partszakasz őrizetét kedden megerősítette a spanyol hadsereg, amelynek hatására mérséklődni kezdett az marokkói partokról útnak indulók száma.



Helyszíni beszámolók szerint jelentős csökkenés azután következett be, hogy a marokkói hatóságok felvonultak a határ túloldalán megakadályozva a további határsértéseket.



Az EFE spanyol hírügynökség szerda délelőtt arról számolt be, hogy a marokkói rendőrség le is zárta a tarajali határszakaszt.



A spanyolországi sajtóbeszámolók szerint a marokkói hatóságok szándékos tétlensége tette lehetővé a tömegek átjutását a máskor szigorúan ellenőrzött határszakaszokon, amely válaszlépésnek tekinthető egy diplomáciai konfliktusban.



A marokkói kormány ugyanis nehezményezi, hogy egy spanyolországi kórházban ápolják koronavírus-fertőzés miatt Brahim Ghalit, a Marokkóhoz tartozó Nyugat-Szahara függetlenségéért küzdő Polisario Front vezetőjét. A spanyol külügyminisztérium viszont humanitárius okokkal érvelt a rákbetegségben is szenvedő szeparatista politikus ellátása mellett.