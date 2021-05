Bűnügy

Tíz év fogházbüntetésre ítéltek Oroszországban egy fiatalt férfit, aki vérengzésre készült egy iskolában

Tíz év fogházbüntetésre ítéltek szerdán Oroszországban egy fiatalt férfit, aki vérengzésre készült egy burjátföldi iskolában - közölte szerdán honlapján a régió Nyomozó Bizottsága.



A RIA Novosztyi hírügynökség által idézett közlemény szerint a húszéves férfinak emellett 15 ezer rubel (58 ezer forint) pénzbüntetést kell fizetnie.



Az ítélet szerint a férfi 2018 novemberében kezdte meg az előkészületeket a tömeggyilkosságra, rendszeresen nézett az interneten ezzel kapcsolatos híreket és videofelvételeket. Egy ulan-udei műszaki szakközépiskola elleni támadásra készült, és ehhez távirányítású pokolgépet és lőfegyvert is akart használni. Ulan-Ude Burjátföld fővárosa.



A mészárlásra készülve legkevesebb 15 pokolgépet készített és robbantott fel, és egy ilyen alkalommal egy faluban levegőbe röpített egy üresen álló lakóházat.



Tette elkövetéséhez társakat is keresett. Három ismerősével lépett kapcsolatba, de mindnyájan elutasították. Ennek ellenére folytatta az előkészületeket. Hogy akadálytalanul bejusson az épületbe, felvételizni is próbált a középiskolába, és érettségizőnek adva ki magát többször járt ott. A merénylethez gázpisztolyt, katonai felszereléseket, gázálarcot és más tárgyakat is vásárolt, de a tervét nem tudta megvalósítani, mivel a burjátföldi belügyminisztérium a hírszerző szervekkel együttműködve idejekorán leleplezte, és őrizetbe vette.



A Nyomozó Bizottság hangsúlyozta, hogy a bűnvádi eljárás során a férfit beszámíthatónak minősítették.



Az ítélethirdetés néhány nappal az egyik kazanyi iskolában végrehajtott mészárlás után történt. Ott az iskola volt diákja, a 19 éves Ilnaz Galjavijev a múlt kedden automata fegyverből nyitott tüzet, és kioltotta kilenc ember, köztük hét gyerek életét. Kéttucatnyian megsebesültek, jórészt gyerekek.



Az eset után vita bontakozott ki Oroszországban a fegyverekhez való hozzáférésről és az erőszakot dicsőítő internetes tartalmakról. Vlagyimir Putyin elnök a fegyvertartás szigorítására szólított fel. Egy három évvel ezelőtti mészárlás után az orosz elnök még a globalizációt tette felelőssé, arra utalva, hogy az elkövetők az Egyesült Államokban történt iskolai mészárlásokat tartják követendő példának.