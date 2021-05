Koronavírus-járvány

Hamarabb térhetnek vissza az iskolapadba a bukaresti diákok

Néhány nappal hamarabb - nem jövő héttől, hanem már szerdától - visszatérhetnek a koronavírus-járvány miatt online oktatásra kényszerült felső tagozatos és gimnazista diákok Bukarestben az iskolapadokba, miután az oktatási és egészségügyi miniszter módosította a jelenléti oktatáshoz történő visszatérés szabályait.



Sorin Cimpeanu oktatási miniszter már másodszor kezdeményezte a hatályos járványügyi intézkedések megváltoztatását annak érdekében, hogy a bukaresti - több mint negyedmilliós - diákság minél nagyobb arányban és minél több ideig vehessen részt személyesen az órákon.



Március végén azért kötötték a vesztegzár elrendeléséhez - az addigi hatezrelékes lakosságarányos fertőzési ráta helyett - a "vörös forgatókönyv" bevezetését, hogy ne kelljen a bukaresti iskolákat az alsó tagozatos kisdiákok és a végzősök számára is bezárni, miután egyértelművé vált, hogy a román főváros is átlépi a hatezrelékes küszöböt.



Most, hogy országszerte rohamosan csökken az utóbbi két hétben diagnosztizált új fertőzések lakossághoz viszonyított aránya, a hárommillió romániai iskolás mintegy 90 százaléka visszatérhetett már a padokba, de a főváros több mint 115 ezer felsős és gimnazista tanulója még nem.



Eddig hetente egyszer (a pénteki adatok szerint) döntöttek az iskolák besorolásának megváltoztatásáról. Az új rendelet, amely hétfő este jelent meg a hivatalos közlönyben, lehetővé teszi, hogy a küszöb alá került településeken már másnap megnyissák az iskolákat az 5-7. és 9-11. osztályos tanulók előtt is (az 1-4. és a záróvizsgákra készülő 8. és 12. osztályok a "sárga forgatókönyv" szerint is látogathatták az órákat). A szabályokat csak azért módosították, hogy Bukarestben, ahol csak hétfőn került az egyezrelékes küszöb alá a fertőzési ráta, ne kelljen a következő hétfőig várni a teljes iskolanyitással.



Hétfőtől az iskolaudvaron már nem kötelező a védőmaszk viselése, amennyiben a lépcsőzetes órakezdéssel a tanintézmények meg tudják oldani, hogy ne keletkezzék zsúfoltság. Bukarestben viszont a helyi járványügyi operatív törzs döntése értelmében az iskolák ötvenméteres körzetében - a gyerekekre várakozó felnőttek számára - kültéren is kötelező a védőmaszk viselése.