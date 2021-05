Koronavírus-járvány

Romániában feloldották a kültéri maszkviselési kötelezettséget

Az új szabályozás szerint a szabadban már csak a zsúfolt helyeken - piacokon, vásárokban, tömegközlekedési járműveken és megállókban - illetve munkahelyeken kötelező a védőmaszk viselése. 2021.05.16 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában szombattól bizonyos kivételekkel feloldják a kültéri maszkviselési kötelezettséget, eltörölték a koronavírus-járvány miatt elrendelt éjszakai kijárási tilalmat és az üzletek nyitvatartásának korlátozását - jelentette be a péntek esti kormányülés után Florin Citu miniszterelnök.



A korábbi szabályozásoktól eltérően ugyanakkor a betegségen átesetteket már nem tekintik védetteknek, tehát nem sorolják a beoltottakkal, vagy negatív tesztet felmutatókkal azonos kategóriába - hívta fel a figyelmet a péntek esti sajtóértekezleten Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár.



A kabinet a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló, hétfőn kiadott határozatát módosítva léptette életbe a járványügyi korlátozások fokozatos feloldásának első intézkedéseit.



Az új szabályozás szerint a szabadban már csak a zsúfolt helyeken - piacokon, vásárokban, tömegközlekedési járműveken és megállókban - illetve munkahelyeken kötelező a védőmaszk viselése.



Megszűnik az éjszakai kijárási tilalom, az üzleteknek sem kell már 21 órakor bezárniuk, de a vendéglők és szórakozóhelyek éjszaka (éjféltől hajnali 5 óráig) nem tarthatnak nyitva.



A kormányhatározat nagyobb létszámú rendezvények megszervezését is lehetővé teszi, de kizárólag a koronavírus ellen beoltott, illetve 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, vagy 24 óránál frissebb negatív antigén-teszttel rendelkező résztvevők számára.



Szombattól kezdődően beülhetnek a védettségüket igazoló nézők a szabadtéri sportesemények lelátóira, de egyelőre a férőhelyek legfeljebb 25 százalékát foglalhatják el.



Szabadtéri előadásokat is lehet ezentúl szervezni védettséggel rendelkezők számára, ezeken egyelőre legfeljebb 500 résztvevő lehet jelen, és mindenkinek legalább két négyzetméternyi helyet kell biztosítani.



Megnyithatnak a fittnesztermek is, de kapacitásuk legfeljebb felét használhatják ki, és mindenkinek legalább 7 négyzetméteres területet kell biztosítaniuk, kivéve, ha kizárólag beoltott vendégeket fogadnak: ebben az esetben kapacitásuk 70 százalékát használhatják és elegendő, ha mindenkinek 4 négyzetmétert biztosítanak.



Citu azt ígérte: júniustól, júliustól és augusztustól újabb enyhítések következnek, amennyiben a tervezett mértékben növekszik a lakosság átoltottsága. Ha az oltási kampánnyal gondok lesznek, "behúzzák a kéziféket", vagyis lelassítják a korlátozások feloldását - figyelmeztetett a román kormányfő.