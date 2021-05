Koronavírus-járvány

A szerb járványügyi szakértő a fiatalok beoltását szorgalmazza

Tavaly is az érettségi vizsgák környékén nőtt meg a fiatal fertőzöttek száma, hiszen a végzősök meg akarták ünnepelni az iskola befejezését. 2021.05.14 11:26 MTI

Minél több fiatalnak kellene felvennie a koronavírus elleni védőoltást - vélte Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője a szerbiai közszolgálati televízióban pénteken nyilatkozva.



Az epidemiológus azt hangsúlyozta, hogy tavaly is az érettségi vizsgák környékén nőtt meg a fiatal fertőzöttek száma, hiszen a végzősök meg akarták ünnepelni az iskola befejezését, és ez várhatóan az idén is így lesz, ezért minél több fiatal kapja meg az oltást, annál védettebbek lesznek a bulikon részt vevők.



Predrag Kon felhívta a figyelmet arra, hogy a beoltottak számának növekedésével csökken az új fertőzöttek száma, de továbbra is be kell tartani a szükséges előírásokat, a koronavírust ugyanis még nem győztük le.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 901-gyel 704 398-ra, Koszovóban 103-mal 106 096-ra, Észak-Macedóniában 123-mal 154 495-re, Montenegróban 73-mal 98 619-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 207-tel 201 583-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 18-cal 6629-re, Koszovóban eggyel 2217-re, Észak-Macedóniában 17-tel 5168-ra, Montenegróban hárommal 1551-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 15-tel 8912-re emelkedett.