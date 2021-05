Villám csapott egy indiai erdőbe, 18 elefánt pusztult el - videó

Egy 18 elefántból álló csorda tetemeit találták meg az északkelet-indiai Asszam államban, miután a Kandoli védett erdőbe villám csapott.



A közeli falu lakói értesítették a hatóságokat, amint az erdőben felfedezték a tetemeket - idézte a BBC hírportálja a hivatalos közleményt.



Asszam állam vezetője, Himanta Bisva Szarma aggodalmát fejezte ki "az óriási számú" elefánt kimúlása miatt, és vizsgálatot rendelt el.



Több mint 27 ezer ázsiai elefánt él Indiában, nagyjából 21 százalékuk Asszamban.



Húsz éve ez az első eset, hogy egyszerre ennyi elefánt pusztult el. Parimal Szuklabaidia, az erdőkért felelős miniszter a Twitteren fejezte ki a "hatalmas vihar miatti" veszteség okozta mély fájdalmát.

18 wild elephants found dead in two spots in the hill area near Bamuni. Preliminary investigation conducted by the Assam forest department revealed that, the wild jumbos could be killed by lightning. https://t.co/laczKENq8y pic.twitter.com/vPvgPI0YCP