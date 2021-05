Brexit

Brexit - Több mint 5,4 millió EU-állampolgár kért brit letelepedési engedélyt

A brit belügyminisztérium csütörtökön ismertetett adatai szerint meghaladta az 5,4 milliót azoknak az EU-állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyért folyamodtak a brit hatóságokhoz. 2021.05.14 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával. Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért - hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért - kell folyamodniuk.



A londoni belügyminisztérium csütörtökön ismertetett havi összesítése szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül április 30-ig 5 423 300-an tették meg.



A brit hatóságok a múlt hónap végéig 5 118 300 folyamodványt már elbíráltak, csaknem mindet kedvezően: az elutasított kérvények aránya mindössze 1 százalék.



A benyújtott folyamodványok további 1 százalékát a kérelmezők visszavonták, szintén 1 százalék valamilyen okból érvénytelennek bizonyult.



A brit belügyminisztérium csütörtöki kimutatása szerint az április végéig elbírált folyamodványok 52 százalékában a kérelmezők végleges, az esetek 44 százalékában előzetes letelepedett státust kaptak.



Ez utóbbit azok a kérelmezők kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik.



A brit belügyminisztérium a havi köztes statisztikákban nem közöl országokra lebontott adatokat arról, hogy az egyes EU-tagállamok állampolgárai közül hányan kértek letelepedési engedélyt; ezt csak a negyedéves átfogó összesítések tartalmazzák. A következő negyedéves statisztika ismertetése május 27-én várható.

A február végén közzétett legutóbbi negyedéves összefoglaló szerint a Nagy-Britanniában élő magyarok közül január 31-ig 131 120-an folyamodtak letelepedett státusért.



A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgároknak a letelepedett jogi státus megszerzéséhez személyazonosságukat kell hitelesen igazolniuk és azt, hogy életvitelszerűen tartózkodnak az országban.



Emellett be kell jelenteniük, ha korábban elmarasztaló bírósági ítélet született ellenük. Ez bizonyos esetekben - például akkor, ha valakit korábbi bűncselekmények miatt egy évnél hosszabb szabadságvesztésre ítéltek - kizáró ok lehet.



Akik 2020. december 31-én már életvitelszerűen Nagy-Britanniában tartózkodtak, idén június 30-ig nyújthatják be a letelepedett státusra szóló kérvényüket.



Az ehhez kidolgozott részletes útmutató március vége óta magyarul is hozzáférhető a https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.hu brit kormányzati honlapon.



Az idei év első napjától az Európai Unióból és az unión kívüli országokból újonnan érkezőkre a brit kormány új, egységesen érvényes bevándorlási szabályozást léptetett életbe, amely - főleg a jelentkezők szakképzettsége és angol nyelvtudása alapján - pontozásos kritériumrendszert alkalmaz a letelepedési kérelmek elbírálásához.