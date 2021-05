Bűncselekmény

Újabb antiszemita incidensek történtek Németországban

Az izraeli-palesztin konfliktus elmérgesedésével emelkedésnek indult az antiszemita incidensek száma Németországban, csütörtöki sajtójelentések szerint az utóbbi 24 órában legalább öt eset történt. 2021.05.13 MTI

A legnagyobb német párt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) berlini székháznál ellopták a Gázai övezetből Izrael ellen indított rakétatámadások áldozatai iránti szolidaritásból szerdán kihelyezett izraeli zászlót.



A lopás csütörtökre virradóra történt. Reggel újabb izraeli zászlót helyeztek ki a német nemzeti, az EU-s és a pártzászló mellé.



"Az zászlót elvehetitek, de a tartásunktól nem tudtok megfosztani minket" - kommentálta az esetet Paul Ziemiak főtitkár egy Twitter-bejegyzésben.



Az észak-rajna-vesztfáliai Solingenben ugyancsak szerdán helyeztek ki izraeli zászlót a városháza előtt, a német-izraeli diplomáciai kapcsolatok felvételének évfordulója - május 12. - alkalmából. A zászlót ismeretlenek éjjel felgyújtották.



A Baden-Württemberg tartománybeli Mannheimben ugyancsak szerda éjjel betörték a helyi zsinagóga egyik ablakát.



Az észak-rajna-vesztfáliai Gelsenkirchenben mintegy kétszáz ember részvételével be nem jelentett tüntetést tartottak a helyi zsinagóga közelében szerda este. A rendőrség csütörtöki közleménye szerint a demonstrálók antiszemita jelszavakat skandáltak. A tüntetést feloszlatták, és eljárást indítottak egyebek mellett uszítás és garázdaság gyanújával.



Az alsó-szászországi Hannoverben több mint ötszáz fő részvételével tartottak tüntetést, ugyancsak szerda este, a szervezők bejelentése szerint a "Jeruzsálem és Gáza elleni izraeli támadások" miatt. Ezt a megmozdulást is feloszlatták, a többi között azért, mert több tüntető megpróbált felgyújtani egy izraeli zászlót. Ezt a rendezvény biztosítására kivezényelt rendőrök akadályozták meg.



Az utóbbi napokban több hasonló bűncselekmény történt Németországban. Az esetek miatt több tartományban megerősítették a zsidó intézmények védelmét.



A bűncselekményeket csütörtökön is több vezető politikus ítélte el. Németországban a zéró tolerancia elve érvényes a zsinagógák elleni támadásokkal szemben - nyilatkozott Heiko Maas külügyminiszter.



Hozzátette, hogy Németországban mindenkinek szolidaritást kell vállalnia a zsidó közösséggel, és el kell utasítania, ha Németországban élő zsidó vallású embereket tesznek felelőssé a Közel-Keleten történő eseményekért.