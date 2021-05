Koronavírus-járvány

Egy napig sem bírták a karantént a malájok: több százan sértették meg a korlátozást

440 embert vettek őrizetbe Malajziában, a tomboló koronavírus-járvány miatt elrendelt karantén első napján a korlátozások megszegéséért.



Ismail Sabri Yaakob védelmi miniszter közölte, hogy 138 embert a maszkviselési kötelezettség megsértése, tizenötöt pedig távolságtartási szabályok megszegése miatt állítottak elő.



A miniszter szerint csaknem 500 ellenőrzőpontot létesítettek országszerte az utazási korlátozások kikényszerítésére, amelyeket a ramadán böjti hónapot lezáró Íd al-fitr háromnapos ünnepére tekintettel rendeltek el.



Malajzia a korábbi korlátozásokat is a lehető legszigorúbban érvényesítette: volt, hogy naponta százakat állítottak elő. Az ellenőrzéseken gyakorta vezető politikusok is fennakadnak, így például Mahathir Mohamad és Najib Razak volt miniszterelnökök is.



Najibot például a múlt héten 700 dollárnak, azaz 207 ezer forintnak megfelelő pénzbírságra ítélték, mert kötelező lázmérés nélkül lépett be egy Kuala Lumpur-i étterembe.



A mintegy 31 millió lakosú országban a járvány kitörése óta 458 077 fertőzöttet azonosítottak, akik közül 1788-an hunytak el a szövődmények miatt.