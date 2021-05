Koronavírus-járvány

Szlovéniában is azonosították a vírus indiai változatát

A kutatások első eredménye szerint az emberi immunrendszer kevésbé képes reagálni erre a mutációra, amit a WHO aggasztónak nevezett a napokban. 2021.05.12 18:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szlovéniában is azonosították a koronavírus Indiában felfedezett, B.1.617 elnevezésű változatát - közölte a helyi média szerdán, az influenzavírusok DNS-adatait gyűjtő GISAID globális adatbázisra hivatkozva.



Az indiai variánst a ljubljanai orvostudományi egyetem Mikrobiológiai és Immunológiai Intézete (IMI) mutatta ki egy április 20-án vett mintából, és töltötte fel a globális adatbázisba.



Miroslav Petrovec, az IMI igazgatója nem nyilatkozott az ügyben a helyi médiának. Várhatóan a válságkabinet csütörtöki sajtótájékoztatóján számol be róla, amikor az új vírusvariánsok szlovéniai terjedéséről ad tájékoztatást, melyek között a legelterjedtebb a brit változat - írták a lapok.



A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok. A kutatások első eredménye szerint az emberi immunrendszer kevésbé képes reagálni erre a mutációra, amit a WHO aggasztónak nevezett a napokban.