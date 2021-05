Népirtás

Brit börtönbe szállítják át Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt

Brit börtönbe szállítják át a háborús bűncselekményekért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt - jelentette be szerdán Dominic Raab brit külügyminiszter.



A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnök kivizsgálására alakult hágai Nemzetközi Törvényszék öt évvel ezelőtt 40 év börtönbüntetést rótt ki Karadzicra, megállapítva felelősségét az 1992-1995-ös boszniai háborúban elkövetett népirtásban, valamint háborús és emberiesség elleni bűncselekményekben. A boszniai háborúban csaknem százezren vesztették életüket.



A törvényszék kimondta emellett, hogy Karadzic felelős a srebrenicai mészárlásért is, amelyben a boszniai szerb erők több mint hétezer muszlim férfit és fiúgyermeket gyilkoltak meg.



Karadzic fellebbezett az eredeti ítélet ellen, de büntetését az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT) - amely a hágai bíróságtól mandátuma lejárta után átvette a függőben lévő ügyeket - két éve jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosbította.



Dominic Raab brit külügyminiszter szerdán bejelentette: a brit kormány hozzájárult ahhoz, hogy a 75 éves Radovan Karadzicot egy nagy-britanniai börtönbe szállítsák át, és ott töltse le büntetését.



A brit külügyminisztérium által ismertetett nyilatkozatában Raab nem tért ki arra, hogy a boszniai szerb államalakulat volt elnökét hollandiai börtönéből melyik brit büntetésvégrehajtási intézménybe szállítják.



Hangsúlyozta ugyanakkor: Karadzic egyike azon keveseknek, akiket népirtás vádjában mondtak ki bűnösnek.



Karadzic a srebrenicai népirtás idején férfiak, nők, gyermekek lemészárlásáért volt felelős, és szerepe volt a polgári lakosság elleni könyörtelen támadásokban Szarajevó ostroma alatt is - fogalmazott a brit külügyminiszter.



Hozzátette: Nagy-Britanniának büszkeséggel kell nyugtáznia azt a hozzájárulását, amelyet az e förtelmes bűncselekményekért járó igazságszolgáltatásért 30 éve folyó erőfeszítésekhez nyújtott.