Koronavírus-járvány

Szlovákiában júniustól kezdhetnek oltani a Szputnyik V-vel

Szlovákiában várhatóan júniustól kezdhetik használni a koronavírus elleni orosz Szputnyik V oltóanyagot - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség Vladimir Lengvarsky egészségügyi miniszter bejelentésére hivatkozva szerdán.



"Megkaptuk az orosz féltől a végleges állásfoglalást, a jóváhagyást (az oltóanyag) használatára" - jelentette ki Lengvarsky, hozzátéve: azt feltételezi, hogy az orosz oltóanyagot már júniusban bevezethetik a szlovák oltási programba. A tárcavezető kifejtette: a Szputnyik V bevizsgálásának Magyarországról kapott eredményei elégségesek, az oltóanyaggal szemben a szlovák gyógyszerfelügyeletnek (SÚKL) sem volt fenntartása, így már csak a kötődő logisztikai feladatok várnak megoldásra, ami egy-két hetet vehet igénybe.



Szlovákiának jelenleg 200 ezer adag felhasználásra váró Szputnyik V oltóanyaga van, ugyanakkor további adagok leszállítása esedékes, tekintve, hogy a pozsonyi kormány márciusban 2 millió adagot vásárolt belőle. Az orosz vakcina beszerzése kapcsán több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság alakult ki a négypárti szlovák kormánykoalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte azt.



Szlovákiában a koronavírus elleni oltóprogramban eddig a Pfizer/BioNTech a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagait használták. Az AstraZeneca használatát kedden - az egészségügyi tárca közlése szerint - egy 47 éves nő halálával összefüggésben felfüggesztették. Szerdán a szakminiszter az oltóanyag használatának felfüggesztése kapcsán azt mondta: a vakcina használaton kívül helyezésének "fő oka" az, hogy nem áll rendelkezésre elégséges mennyiség belőle.



Vladimir Lengvarsky szerdán a pozsonyi korány ülése előtt beszélt arról is, szeretnék bevezetni azt a rendszert, hogy az oltásra várók megválaszthassák, mely oltóanyagot akarják megkapni. A miniszter szavai szerint az újítás várhatóan ugyancsak júniustól léphetne működésbe, és a választási lehetőség kiterjedne az eddig nem regisztrált oltóanyagokra is.



A mintegy öt és fél millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint szerdáig a legalább egy oltást már megkapott beoltottak száma 1 millió 289 ezer volt, közülük közel 607 ezren már a második adagot is megkapták.



Szlovákiában már két hónapja lassan, de folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, csökken az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések száma, és hasonló trend figyelhető meg a kór miatt kórházban ápoltak, illetve a kórnak tulajdonított új halálesetek tekintetében is. A javuló adatokra hivatkozva szerdán Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter bejelentette: a jövő héttől a felsőoktatási intézmények kivételével már minden iskolában visszatérhetnek a jelenléti oktatásra.



Az NCZI adatai szerint szerdán mintegy kilencszáz személyt kezeltek kórházban a kór miatt, a halálesetek száma pedig 19-cel, 12 096-ra emelkedett. Szerdán közel 7 ezer PCR teszt mintegy 6 százaléka bizonyult pozitívnak.