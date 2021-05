Koronavírus-járvány

Szlovéniában már júniustól visszatérhet az élet a normális kerékvágásba

A higiéniai előírások betartása mellett megszűnik az összes korlátozás az országban, nem nyithatnak ki azonban az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók. 2021.05.12 15:06 MTI

Szlovéniában a reprodukciós ráta 0,83-ra csökkent, és amennyiben ez így folytatódik, az országban már júniusban visszatérhet az élet a normális kerékvágásba - közölte szerdán a ljbuljanai Jozef Stefan Kutatóintézet, amely a kormány számára készít előrejelzéseket a járványhelyzet alakulásáról.



Ebben az esetben úgynevezett zöld szakaszba lép az ország, amikor is háromszáz alá mérséklődik heti átlagban mind a napi új esetek, mind a kórházban kezelt betegek száma. Ekkor a higiéniai előírások betartása mellett megszűnik az összes korlátozás az országban, nem nyithatnak ki azonban az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók. Az előrejelzések szerint az enyhítésekre június második felétől kerülhet sor.



Szlovénia a hét elején sárga szakaszba lépett. A napi új fertőzöttek száma 600, a kórházban kezelt betegek száma 500 alá esett. Az országban minden üzlet és szolgáltatás nyitva tart, és már korábban feloldották az éjszakai kijárási tilalmat is.



Szerdára 726 új fertőzöttet regisztráltak, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 248 000-et. Az elmúlt napon két beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4304-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 463-an vannak kórházban, 127-en közülük intenzív osztályon.



Eddig a védőoltás első dózisát 489 082-en kapták meg, közülük 255 926-an már a másodikon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 23,3, illetve 12,2 százaléka.



Jelko Kacin, a szlovén nemzeti oltási program koordinátora a válságkabinet szerdai sajtótájékoztatóján kiemelte: a nagyobb vakcinaszállítmányok érkezésének köszönhetően a nyár elejéig beoltják a felnőtt lakosság 60 százalékát. Ezen a héten több mint százezer embert oltanak be, 52 százalékuk a Pfizer-Biontech, 34 százalékuk az AstraZeneca vakcinát kapja meg - tette hozzá.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 1471 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 347 094-et. Az elmúlt 24 órában negyvenen haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7589-re emelkedett. Kórházban 1892 beteget ápolnak, közülük 215-en vannak lélegeztetőgépen.



Horvátországban - Szlovéniához hasonlóan - az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltóanyagokat használják. Eddig a védőoltások első adagját 919 139-en kapták meg, közülük a másodikat is 267 442-en.