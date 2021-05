Nukleáris

Ismét beindultak a hasadási reakciók Csernobilban - Újra robbanhat a reaktor?

Harmincöt évvel azután, hogy az ukrajnai csernobili atomerőmű a világ legnagyobb nukleáris katasztrófáját okozva felrobbant, újra beindultak a hasadási reakciók a reaktorcsarnokban. 2021.05.12 14:23 ma.hu

Egyre intenzívebbé váltak a hasadási reakciók a csernobili atomerőműben a szétroncsolt reaktorcsarnok alatt - írja a Science magazinra hivatkozva a Napi.hu.



A fűtőelemek nagy része a baleset alatt nem semmisült meg, hanem a többi anyaggal, köztük az oltáshoz eredetileg használt homokkal, lávává olvadt össze. Ez az anyag bemarta magát a reaktorcsarnok alagsori helyiségeibe, majd ott kihűlve megkeményedett. Ez azt jelenti, hogy az eredeti üzemanyag 95 százaléka, vagyis mintegy 170 tonna sugárzó urán még jelenleg is ott van.



A folyamat közvetlenül nem figyelhető meg, ugyanis a koncentráció egy teljesen elzárt helyiségben növekszik.



Sok a bizonytalan tényező - mondta Maxim Szavelijev, a Nukleáris Erőművek Biztonsági Problémáinak Intézete (Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants, az ISPNPP) egyik kutatója, aki szerint nem zárható ki, hogy egy újabb reaktorbaleset történhet az erőműben. A neutronszám azonban csak lassan növekszik, a szakembereknek így több évük lehet rá, hogy kitalálják, miként szüntessék meg a veszélyforrást.



A lap kiemelte, hogy nem zárható ki az 1986-oshoz hasonló újabb robbanás, amit az eredetileg az erőmű fölé épített betonszarkofág, valamint a 2016-ban köré felhúzott szuperkupola felfogna.