Saját rokonai fejeztek le egy 20 éves iráni fiatalembert, mert megtudták, hogy meleg

Saját rokonai végeztek egy 20 éves fiatalemberrel az iráni Ahvaz városában, miután megtudták, hogy meleg - jelentették iráni melegjogi szervezetek.



Ali Fazeli Monfaredet féltestvére és két unokatestvére hurcolta el. Levágták a fiatal férfi fejét, holttestét a város külterületén, egy pálmafa alatt hagyták. Ezután felhívták az édesanyját, hogy megmondják neki, hol találja a fiát.



A 6Rang iráni melegjogi szervezet közlése szerint Monfaredről mindig is gyanították a rokonai, hogy meleg, de csak azután tudták meg biztosan, hogy a férfit felmentették a kötelező sorkatonai szolgálat alól. A helyi jogszabályok szerint ugyanis a homoszexuálisok orvosi felmentést kapnak, a hivatalos szöveg szerint azért, mert "mentális betegségben szenvednek".



Az erről szóló iratot postán küldték ki Monfarednek, ám azt a féltestvére nyitotta ki.



Shadi Amin, a 6Rgang szóvivője szerint az ügyben nem történtek letartóztatások, a rendőrség csak ezt mondta a fiú anyjának, hogy lenyugtassák.



Monfared ugyanakkor egy tehetős család gyermeke, és édesapja rendkívül dühös fia brutális meggyilkolása miatt.



Iránban nem számít törvénytelennek, ha valaki homoszexuális, ám a meleg szexuális kapcsolatot már szigorúan büntetik: 31-től százig terjedő korbácsütéssel, és akár kivégzéssel is.

