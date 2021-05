Koronavírus-járvány

Ukrajnában megint gyorsult a járvány terjedése

Mintegy négy és félezer új beteget és több mint 350 elhunytat jegyeztek fel, mindkét szám a megelőző napinak több mint a duplája. 2021.05.12 11:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajnában szerdára ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy négy és félezer új beteget és több mint 350 elhunytat jegyeztek fel, mindkét szám a megelőző napinak több mint a duplája.



A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napban 4538 új esettel 2 129 073-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 356-tal 46 987-re nőtt. A megelőző két napban a halálos áldozatok száma még 119 volt. Eddig 1 797 136-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban csaknem 19 800-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent mintegy 15,5 ezerrel, 284 950-re.



Kórházba ugyanakkor a korábbi napokhoz hasonlóan nem sok, 1349 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került.



A legtöbb új beteget, 627-et jegyezték fel az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban, Kijevben jegyezték fel, ahol Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az igazolt fertőzöttek száma már megközelítette a 200 ezret, az elhunytaké 16-tal 4854-re nőtt.



Denisz Smihal miniszterelnök szerdán az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában közölte, hogy idén mintegy 15 milliárd hrivnyába, azaz csaknem 160 milliárd forintba került az az államnak a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzése. Reményét fejezte ki, hogy a jövő évben már tartalékot is tudnak felhalmozni vakcinákból az országban.



Az UNIAN szerdán az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) és Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter által közzétett adatokra hivatkozva közölte, hogy az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 882 621-en kapták meg a védőoltás első, 1928-an a második dózisát is. Előző nap 18 264 embert oltottak be.



Sztepanov arról is tájékoztatott, hogy július 1-jétől terveznek oltási igazolásokat kiadni a beoltottaknak Ukrajnában. A miniszternek meggyőződése, hogy ezekkel az igazolásokkal az ukránok szabadon utazhatnak majd a világ bármely országába.