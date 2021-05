Koronavírus-járvány

WHO: a világ 44 országában azonosították az indiai koronavírus-mutánst

A világ 44 országában azonosították eddig a koronavírus Indiában felfedezett, B.1.617 elnevezésű változatát - közölte szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



Ezt a vírusvariáns India után a legnagyobb számban Nagy-Britanniában mutatták ki. A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.



A kutatások első eredménye szerint az emberi immunrendszer kevésbé képes reagálni erre a mutációra, amelyet a WHO aggasztónak nevezett a napokban.



Az új változat az egyik - de korántsem egyetlen - ok, amely megmagyarázza a járvány felgyorsulását Indiában, ahol a koronavírus halálos áldozatainak száma mára megközelíti a negyedmilliót.