Koronavírus-járvány

A rendőrség vetett véget a miccs- és flekkensütésnek a temetőben

Jó kis tavaszias időjárás volt a hétvégén Románia legtöbb megyéjében, ki is csalogatta a grillezni vágyó embereket a természetbe, de kiderült, voltak olyanok is, akik meglehetősen extrém helyszínen képzelték el a miccs- és a flekkenforgatást – írta a foter.ro.



Értjük mi, hogy létezik a halottak húsvétja nevű ünnep, amely arról szól, hogy az emberek kimennek a temetőbe és a sírok között asztalt terítenek, Botoșani legnagyobb temetőjében viszont tüzek is gyúltak, és egyesek olyan vidáman grilleztek ott, mintha a kedvenc kirándulóhelyüket látogatták volna meg.



A nagy füstölésnek végül a rendőrség vetett véget, ki is osztottak huszonnégy bírságot (összesen 36 ezer lej értékben) a tűzgyújtási korlátozások megszegése miatt, de sokan a maszkviselési kötelezettségről feledkeztek meg – ők is sokkal olcsóbban megúszták volna a vasárnapi ebédet, ha inkább egy jó kis vendéglő teraszán fogyasztják el a kedvenc menüjüket.