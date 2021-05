Koronavírus-járvány

Romániában felhatalmazták a gyógyszertárakat az antigén gyorstesztek elvégzésére

Romániában ezentúl a közegészségügyi hatóságok által akkreditált gyógyszertárak is elvégezhetik a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas antigén gyorsteszteket - közölte kedden a bukaresti sajtó az erről szóló, előző nap kiadott miniszteri rendeletet ismertetve.



A szolgáltatást felvállaló gyógyszertárak alkalmazottai tíz napon belül megkapják a szükséges kiképzést ahhoz, hogy - védőfelszerelésbe öltözve, egy megszabott órarend szerint a helyiség egy legalább négy négyzetméteres elkülönített részében - szakszerűen végezzék el az orr-, vagy garatváladék vételezését. A gyógyszertárakat az adott településen mért fertőzési ráta függvényében látja el több-kevesebb ingyenes gyorsteszttel a minisztérium, azzal a kikötéssel, hogy azokat a patikák nem értékesíthetik.



A kezdeményezés célja az, hogy a - kereskedelemben már hónapok óta kapható - gyorsteszteket szakszerűen használják fel és azok eredménye bekerüljön a statisztikába. A fertőzésgyanús emberek és környezetük gyorsan és helyesen elvégzett tesztelése jelentős segítség a járvány terjedésének megfékezésében - mutatott rá Ioana Mihaila egészségügyi miniszter.



A tesztelésre vállalkozó gyógyszertáraknak ügyfeleiket is tájékoztatniuk kell arról, hogy pozitív eredmény esetén a közegészségügyi hatóság is nyilvántartásba veszi őket, márpedig ennek pedig egyenes következménye, hogy elrendeli elszigetelésüket és kontaktjaik letesztelését.



Romániában lecsengőben van a járvány harmadik hulláma, de az egészségügyi szakemberek több ízben felhívták a figyelmet arra, hogy a hivatalos statisztikák nem tükrözik a koronavírus-fertőzöttek valós számát: a tünetmentes fertőzötteken kívül megszaporodott a "rejtőzködő" fertőzötteké is, akik - a kéthetes elkülönítést elkerülendő - nem jelentik be a hatóságoknak, ha pozitív eredményt mutat az otthon elvégzett gyorstesztjük.