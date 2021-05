Koronavírus-járvány

Ukrajnában tovább csökkent az új betegek száma

Ukrajnában keddre mintegy 2200 új koronavírusos beteget regisztráltak - ez a megelőző napinál több mint hatszázzal kevesebb -, s az előző napival azonos számú, 119 elhunytat jegyeztek fel.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 2208 új esettel 2 124 535-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. A kevesebb fertőzött regisztrálása ugyanakkor lehet átmeneti, mert hétvégeken és ünnepnapokon kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Hétfőn még munkaszüneti nap volt Ukrajnában.



Harmadik napja csökken folyamatosan a napi új betegek száma, előtte viszont emelkedett és pénteken még meghaladta a 8700-at.



Az elhunytak száma 119-cel 46 631-re nőtt, a megelőző napon is pontosan ugyanennyien haltak meg. Ez is jelentős csökkenés, mert vasárnapra még 193, azelőtt pedig több napon át 370-nél több halálos áldozatot jegyeztek fel. Eddig 1 777 370-en gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint 8600-an, az aktív betegek száma így tovább csökkent mintegy hat és félezerrel, 300 534-re.



Kórházba a korábbiakhoz képest most is jóval kevesebb, 1084 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző napon számuk 1414, a múlt hét közepén számuk még csaknem a háromszorosa volt.



A legtöbb új beteget, 325-öt ezúttal az ország keleti részében lévő Donyeck megyében jegyezték fel.



Denisz Smihal miniszterelnök az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában kedden valószínűnek nevezte hogy augusztusig meghosszabbítják a jelenleg június 30-ig érvényben lévő országos, adaptív, azaz régiónként eltérő karantént Ukrajnában.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter keddi tájékoztatóján pedig arra figyelmeztetett, hogy Ukrajnát a járvány negyedik hulláma fenyegeti, mivel "közeledik határaihoz" a vírus indiai mutációja, amely szavai szerint még a brit és a dél-afrikai variánsoknál is sokkal veszélyesebb.



A tárcavezető kiemelte, hogy az első megállapodás után sikerült megdupláznia a kormányzatnak az idén az országba érkező Pfizer-vakcina mennyiségét. Emlékeztetett, hogy egy nemrég létrejött új megállapodás alapján tízmillió helyett húszmillió dózis érkezik idén az országba. Hozzáfűzte, hogy összességében 42 millió adag, különböző gyártású, koronavírus elleni vakcina megérkezése várható az év végéig a megkötött megállapodásoknak köszönhetően és a Covax nemzetközi kezdeményezésen keresztül.