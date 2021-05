Fegyveres támadás egy kazanyi iskolánál, több halott

Fegyveres támadás történt kedden az oroszországi Kazany egy iskolájában, az előzetes adatok szerint a támadásnak legalább hét halálos áldozata van, további legalább tíz ember megsebesült - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség mentőszolgálati forrásra hivatkozva.



"Az előzetes adatok szerint a lövöldözés következtében egy tanár és hat diák életét vesztette" - közölte a forrás.



A TASZSZ-nak a bűnüldöző szervek egy forrása elmondta: két férfi nyitott tüzet a diákokra a Volga menti nagyváros 175-ös számú iskolájában.



Az egyik támadót már elfogták, róla kiderült, hogy 17 éves fiatal.



A helyszínen jelenleg helyszínelnek a bűnüldöző szervek.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV